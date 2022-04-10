«Многообещающие политики, иногда идеология и движущаяся мораль»: Хосе Феликс Лафори выступил против членов Исторического пакта

В региональных СМИ Vanguardia президент Fedegan и муж одного из самых противоречивых сенаторов Демократического центра Марии Фернанды Кабаль написал колонку мнений, в которой еще раз показал свои разногласия с Историческим пактом и своим кандидатом в президенты Густаво Петро. Это не первый случай, когда бизнесмен набрасывается на политиков, которые не согласны с его идеологическими позициями.

В пространстве мнений Лафори начинает с уверения, что альянс, в котором расположены различные движения и альтернативные политики, не имеет критериев, следовательно, он близок к некоторым из своих предполагаемых врагов, потому что их не волнует «цена для страны».

«Как группа перспективных политиков объединяется в «Историческом пакте» с эпизодической идеологией и движущимися нравами, чтобы приблизиться к «солнцу, которое светит больше всего» или объединиться с «врагом моего врага», независимо от того, какую цену несет страна», - пишут колумбийские СМИ.

После его введения он начинает называть каждого из самых признанных членов движения, и первым, кого он называет, является Густаво Петро, кандидат в президенты и фаворит в опросах, чтобы возглавить страну в течение следующих четырех лет. О сенаторе Human Colombia, как и во многих случаях, аргументом, который он использовал для дискредитации своей позиции, было его членство в М-19.

Он добавил: «Тот, кто «никогда» не получал денег под столом, который сегодня тратит с показухой перед лицом соучастника молчания CNE. Петро, подстрекатель ненависти и насилия; темная рука Паро и его катастрофические последствия. Петро, неудавшийся бывший мэр, который сегодня хочет передать свой опыт стране».

Затем он упомянул Густаво Боливара и отметил, что благодаря некоторым проблемам, связанным с деньгами, таким как уклонение и мошенничество, ему удалось позиционировать себя в топ-листе движения и выиграть свой второй срок в качестве сенатора Республики. Кроме того, она говорила о Пьедаде Кордобе, также избранном конгрессмене Исторического пакта и который связан с расследованиями, которые вторгаются в нее с Алексом Саабом, обвиняемым в том, что он был подставным лицом Николаса Мадуро и режима Чависты и обвиняется в соучастии в некоторых похищениях FARC.

Далее следовали Рой Баррерас и Армандо Бенедетти, которым напомнили об их путешествии по различным движениям и о деле Бенедетти о расследовании Судом вопросов незаконного обогащения. И, наконец, он сослался на поддержку и имена, которые присоединились к политической кампании Петро, такие как: Эрнесто Сампер, Альфонсо Прада и Хуан Мануэль Сантос.

Хосе Феликс Лафори не в первый раз сталкивается с Историческим пактом и его представителями, несколько месяцев назад состоялась дискуссия вокруг заявлений различных бывших военизированных формирований о том, что фермер был связан с Сальваторе Манкузо. Тогда кандидат в президенты заверил: «Это был его основной способ отмывания долларов. Тем самым они обрекли Колумбию на непродуктивность сельского хозяйства».

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