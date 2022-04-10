На пляже и дома противники пренебрегают отменой консультаций по мандату: «Матери тоже не проголосуют за этот фарс»

CIUDAD DE MÉXICO., 29AGOSTO2017.- Javier Lozano Alarcón senador del PAN en conferencia de prensa dió detalles sobre el caso de espionaje en el estado de Puebla. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

С 08:00 воскресенья, 10 апреля (и до 18:00), проводится консультация по аннулированию мандата, в ходе которой граждан спрашивают о том, хотят ли они досрочного ухода Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с поста президента Мексики. Столкнувшись с учением, разные люди, выступающие против призыва 4T, отреагировали на это, попросив население не выходить на улицу и не голосовать.

В день выборов одним из самых активных в социальных сетях по этой теме был Хавьер Лосано, бывший глава министерства труда и социального обеспечения Мексики, бывший сенатор и бывший член Партии национального действия. Через свой аккаунт в Twitter адвокат высмеял аннулирование мандата, обвинив его в том, что он является мистификацией.

«Хорошего дня, уважаемое сообщество. Желаю всем счастливого воскресенья. Я уже нашла свою коробку, и никаких матерей, за которых я буду голосовать в этом фарсе. На самом деле я далек от этого (и от коробки, и от ловушки)», - написал он в публикации, которая сопровождалась фотографией изнутри дома, где на заднем плане видно море.

El presidente López Obrador anuló su voto y escribió "Viva Zapata" eb su boleta. Foto: Cuartoscuro Presidencia | Presidencia

Мексиканский политик уделяет особое внимание процессу и конфигурации аннулирования мандата с момента его создания. В предыдущие дни Лосано вновь заявил о своем несогласии с нынешней федеральной администрацией, утверждая, что чиновники, связанные с четвертым кварталом, которые критиковали или указывали на действия Национального избирательного института, они не что иное, как «мошенники и примитивы». «Они не устали делать полторы раковины вне закона. Может быть, эта отмена - это то, что они хотят, тогда, яростно напасть на избирательного арбитра», - запустил он.

Мариана Гомес дель Кампо, действующий член Палаты депутатов и входящая в группу законодателей ПАН, которые осудили Клаудию Шейнбаум Генеральной прокуратуре за якобы совершение избирательных преступлений, также выступила против дня голосования.

«Доброе утро из Мексики, где прихоть арендатора дворца обходится мексиканцам в миллиарды песо. Я уважаю чиновников INE, которые разыгрывают его без ресурсов, чтобы защитить нашу ДЕМОКРАТИЮ», - сказал депутат и бывший сенатор.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al realizar su voto. Foto: Cuartoscuro Rogelio Morales | Rogelio Morales

Кроме того, он попросил людей сообщать о любых нарушениях, свидетелями которых они являются. «Если они близки к коробкам или случайно они проходят мимо и обнаруживают нарушения, пустые коробки, покупают голоса, переносят и т. Д., Пожалуйста, ДЕЛИТЕСЬ видео и/или фотографиями, не рискуя жизнью, потому что вы уже знаете, как они тратятся», - призвал он.

Бывший кандидат в президенты в 2018 году Маргарита Завала также преуменьшала результаты консультаций. «Для меня сегодня Вербное воскресенье. Это всегда был отличный день для меня и моей семьи», - написал он в своем официальном аккаунте. Ее муж и бывший президент страны Фелипе Кальдерон повторил публикации, в которых говорится о низком участии граждан и правительственных разногласиях в отношении INE.

Одна из самых жестких критических замечаний, высказанных в контексте отмены мандата, была высказана Хесусом Ортегой Мартинесом, бывшим депутатом парламента и бывшим президентом Партии демократической революции, сравнивая нынешнее мероприятие с референдумом, проведенным диктатором Франсиско Франко в Испании в 1966 году. Хотя между одним процессом и другим мало взаимосвязи, политик опубликовал: «Что говорит военачальник, что он ждет их; что что-то происходит; что он их не видит!».

«Сегодня мы станем свидетелями того, как бесстыдные действия правительств Морены всех трех уровней, федеральных и местных депутатов и сенаторов, приведут граждан к государственному механизму, который также является субъектом, потому что социальные программы используются для маневра такого рода действий», - сказал Анхель Авила Ромеро, также является членом ПРД.

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