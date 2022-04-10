Олаф Шольц пообещал Зеленскому, что сделает все возможное, чтобы военные преступления, совершенные русскими, предстали перед судом

German Chancellor Olaf Scholz gestures as he delivers his speech at an election campaign of Schleswig Holstein's Social Democrats (SPD) for the upcoming state elections on May 8, 2022, with top candidate Thomas Losse-Mueller and chairwoman Serpil Midyatli (not pictured), in Luebeck, Germany, April 9, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer

Министр иностранных дел Германии Олаф Шольц сегодня заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будут приложены все усилия для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных Россией.

В своем заявлении заместитель пресс-секретаря немецкой исполнительной власти Кристиан Хоффманн подчеркнула, что федеральное правительство вместе со своими международными партнерами сделает «все, что в его силах, чтобы обеспечить неустанное расследование преступлений и выявление виновных для привлечения к ответственности в национальных и международных судах».

В своем сегодняшнем телефонном разговоре с Зеленским Шольц осудил «чудовищные военные преступления», совершенные российскими войсками в Буче и других местах на Украине, и выразил свою солидарность с украинским населением и полную поддержку Германии.

Министр иностранных дел Германии также был проинформирован о текущей ситуации в Украине и переговорном процессе между Киевом и Москвой, добавлено в заявлении.

”Tuve una conversación telefónica con Olaf Scholz. Hicimos hincapié en que todos los autores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados. También hablamos de las sanciones contra Rusia, de defensa y de apoyo financiero a Ucrania”, informó Zelenski por su parte en Twitter. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka | AP

Шольц и Зеленский также обсудили варианты оказания дальнейшей помощи Украине и договорились оставаться в тесном контакте, заключает он.

«У меня был телефонный разговор с Олафом Шольцем. Мы подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть выявлены и наказаны. Мы также говорили о санкциях против России, оборонной и финансовой поддержке Украины», — сообщил Зеленский в Twitter.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня призвал ученых всего мира расследовать причины, которые, по его словам, подпитывались годами, которые привели к зверствам, совершенным российскими войсками в Буче.

«Буча не случилась за один день. На протяжении многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигают ненависть, дегуманизируют украинцев, поощряют превосходство России и прокладывают путь для этих зверств. Я призываю академиков всего мира исследовать, что привело к Буче», - пишет Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

“Según las autoridades de la ciudad, hay en estos momento un total de 360 civiles muertos en Bucha, entre ellos al menos diez niños”, precisó la defensora del pueblo ucraniano. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила вчера в заявлении в Facebook, что в Буче «людей стреляли в упор» и «пытали до смерти не только взрослых, но и детей».

Он добавил, что, по словам выживших, силы чеченского лидера Рамзана Кадирова установили в его штабе «настоящую камеру пыток».

«По данным городских властей, в настоящее время в Буче погибло 360 мирных жителей, в том числе не менее десяти детей», - сказал он.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Украина начала 5600 расследований предполагаемых военных преступлений, совершенных на ее территории с начала российского вторжения, сообщила в воскресенье британскому телеканалу Sky News генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR La mano de un civil que, según las autoridades ucranianas, murió durante la invasión rusa, se ve en una fosa común en la ciudad de Bucha. REUTERS/Valentyn Ogirenko REUTERS

Назвав президента России Владимира Путина «ведущим военным преступником XXI века», прокурор заявил, что выявил 5600 дел о предполагаемых военных преступлениях и 500 российских военных преступниках.

Среди других случаев он говорил об атаке, приписываемой российской ракете, на железнодорожный вокзал Краматорска (восток), в результате которого погибли 52 мирных жителя, в том числе пятеро детей.

«Это абсолютно военное преступление», - заявила Венедиктова, утверждая, что у нее есть «доказательства» того, что за нападением стоит Россия. «Эти люди просто хотели спасти свои жизни, они хотели, чтобы их эвакуировали», - сказала она.

Генеральный прокурор поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в субботу нанес неожиданный визит в Киев, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал Украине новое оружие.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR Un empleado del servicio funerario se sienta junto a los cuerpos de civiles, recogidos de las calles al cementerio local, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Bucha. REUTERS/Oleg Pereverzev REUTERS

«То, что Путин сделал в Буче и Ирпене, было военными преступлениями, которые навсегда повредили его репутации», - сказал Джонсон, имея в виду два небольших городка вблизи украинской столицы, которые стали символом зверств российского вторжения.

Зеленский объявил на прошлой неделе о создании «специального механизма» для «расследования и преследования всех преступлений оккупантов», добавив, что он будет работать на основе «совместной работы национальных и международных экспертов».

(с информацией, полученной от ОСЕ и АФП)

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