Северная Корея набросилась на США: обвинила Вашингтон во введении беспочвенных санкций и оскорбила Байдена

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Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в введении «беспочвенных» санкций против Москвы за вторжение в Украину и назвала президента США Джо Байдена «старческим стариком» через государственные СМИ

Режим Пхеньяна, который ранее критиковал Вашингтон за якобы провоцирование войны в Украине, отметил, что этот конфликт «внезапно стал проблемой прав человека», заявив, что «окончательным проигравшим» в кризисе станут Соединенные Штаты.

Комментарий общественного мнения, опубликованный государственным агентством ЦТАК, указывает на Соединенные Штаты и другие западные страны как на «мозги агрессии, которая вызвала насилие, войну, гуманитарную катастрофу и нестабильность» в бывшей Югославии, Афганистане и Ираке.

В ноте, подписанной Ким Мен Чхолем, который признан неофициальным представителем Северной Кореи, заверяется, что «военные преступления», осужденные международным сообществом на Украине, «являются результатом политически мотивированного заговора» с целью «опорочить внешний престиж России и привести к краху ее режим».

El régimen de Corea del Norte señaló que este conflicto “se ha convertido súbitamente en un asunto de derechos humanos via REUTERS

Он также отмечает, что комментарии Байдена о войне «показывают безрассудство старого, старческого человека» и известного своими «искажениями», и заявляет, что будущее США «выглядит безрадостным с таким слабым человеком у власти».

Северная Корея находится под обширными санкциями международного сообщества за свои ядерные и ракетные программы, и в последние месяцы она ускорила испытания оружия, что заставило Вашингтон усилить давление на режим во главе с Ким Чен Ыном, но не закрывая двери для диалога.

Пхеньян одобрил в январе 2021 года план модернизации вооружений, который стоит за недавним увеличением испытаний снарядов.

В конце марта режим запустил свою первую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с 2017 года, и считается, что вскоре он может снова взорвать атомное устройство впервые за пять лет.

Соединенные Штаты предупредили Северную Корею, что ее программа запуска ракет будет иметь «последствия». По данным правительства Джо Байдена, Пхеньян уже осуществил 13 запусков в этом году, три из которых были МБР, с большой дальностью более 5500 километров.

Высокопоставленный чиновник администрации объяснил в разговоре с журналистами, что подозревает, что Северная Корея организует «новые провокации» в этом месяце, и заявил, что Вашингтон «готовится» к ним в координации со своими партнерами в Сеуле и Токио.

«Все наши действия направлены на то, чтобы дать понять Северной Корее, что ее эскалация имеет последствия и что международное сообщество никогда не примет ее программу разработки вооружений как нормальную», - сказал он.

Тот же источник напомнил, что Министерство финансов США уже ввело санкции, чтобы предотвратить доступ Северной Кореи к технологиям, которые позволили бы ей развивать свою ракетную программу.

Чиновник заявил Пхеньяну, что «единственный жизнеспособный вариант — это диалог», что Вашингтон не имеет «враждебного» отношения к Северной Корее и что администрация Джо Байдена готова «прислушаться к озабоченностям Пхеньяна».

(С информацией из EFE)

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