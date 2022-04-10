По оценкам миграции Колумбии, в выходные 16 апреля в страну могли ежедневно въезжать в среднем более 23 000 человек.

Миграция Колумбии указала, что более 407 000 внутренних и иностранных путешественников, которые в этот пасхальный сезон пересекут эмиграционные и иммиграционные районы различных международных аэропортов и других иммиграционных контрольно-пропускных пунктов по всей стране.

Иммиграционное управление Колумбии распорядилось увеличить число сотрудников миграционной службы по всей стране на 16%, а в конкретном случае с пунктом миграционного контроля в международном аэропорту Эль-Дорадо в городе Богота, куда, как ожидается, переедет наибольшее количество путешественников, это увеличение будет около 30%.

Со своей стороны, генеральный директор по миграции Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса Паласиос обратился с особым призывом к международным путешественникам с пересадками, а также авиакомпаниям правильно планировать рейсы, учитывая, что они должны быть не менее чем за три часа до прибытия в миграционные районы, чтобы избежать недостатки.

Он также подчеркнул, что «ожидается, что в этот пасхальный сезон около 25 000 несовершеннолетних покинут страну, многие из них, без компании одного или обоих родителей. Поэтому важно иметь под рукой, помимо паспорта ребенка и записи актов гражданского состояния, разрешение на выезд из страны, выданное не путешествующим родителем, должным образом заверенное, а в случае, если отец находится за границей, это разрешение должно быть оформлено непосредственно в ближайшем консульстве Колумбии».

Одна из рекомендаций, данных организацией, заключается в том, чтобы заполнить перед полетом форму CheckMig, которая является обязательным требованием для поездки и может быть найдена на веб-сайте Migration Colombia или в различных магазинах мобильных приложений. CheckMig можно завершить за 72 часа до поездки и не позднее чем за час до поездки.

А также иметь действительный и действительный паспорт во время прохождения иммиграционного контроля. В случае несовершеннолетних, помимо паспорта, копия записи актов гражданского состояния и, при необходимости, должным образом заверенное или заверенное апостилем разрешение несовершеннолетнего на выезд из страны.

Они подчеркивают, что если вы гражданин Колумбии старше 12 лет, вы используете систему Biomig, которая позволяет осуществлять иммиграционный контроль менее чем за 20 секунд и включена в городах Богота, Медельин, Картахена и Барранкилья. Кроме того, перед поездкой не забудьте согласовать с властями страны, в которую вы собираетесь, медицинские требования, а также другие действующие правила.

Тем, кто въезжает в страну, рекомендуется, если вам больше 18 лет, помнить, что вы должны предъявить карту вакцинации с полным графиком вакцинации. Если вы не выполнили схему или сделали это менее 14 дней назад, вы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, проведенный за 72 часа до поездки, или отрицательный тест на антиген, проведенный за 48 часов до полета.

В то же время загрузите приложение Libertapp из Migration Colombia из Play Store или App Store и получите под рукой еще один инструмент защиты во время путешествия благодаря кнопке тревоги, которая отправляет в режиме реального времени ваше местоположение и оповещение всем национальным властям.

По данным Группы миграционных исследований и статистики (GEME), во время пасхального сезона, который начался в эту пятницу, 8 апреля, и продлится до 17 апреля, более 407 000 национальных и иностранных путешественников въедут в страну и покинут ее, из которых более 209 000 будут вылетать с национальной территории. и около 198 тысяч билетов.

Ожидается, что 8, 9 и 10 апреля будет зарегистрировано наибольшее количество вылетов из страны: среднесуточный показатель составит около 24 000 путешественников. Столкнувшись с наплывом международных путешественников в страну, Migration Colombia оценивает, что в выходные 16 апреля в страну может въезжать в среднем более 23 000 человек каждый день.

Любимыми местами отдыха колумбийцев за рубежом в этот пасхальный сезон станут Соединенные Штаты, Мексика, Панама, Испания и Эквадор. Что касается путешественников из Венесуэлы, ожидается, что в этот пасхальный сезон в страну прибудут иностранцы из США, Мексики, Перу, Аргентины и Испании.

По данным Migration Colombia, пункты контроля воздушной миграции, которые будут иметь наибольшее количество пассажиров, - это международный аэропорт Эль-Дорадо в Боготе, в котором проживает более 234 000 пассажиров. Аэропорт Хосе Мария Кордова в Рионегро, обслуживает более 42 тысяч путешественников. Аэропорт Рафаэля Нуньеса в Картахене с более чем 25 000 пассажиров и аэропорт Альфонсо Бонилья Арагон, который обслуживает город Кали, с более чем 24 000 пассажиров.

Что касается земельных вопросов, то первое место в списке занимает пост миграционного контроля Румичака в Ипиалесе, в котором проживает более 33 000 человек. За ним следует пункт миграционного контроля в городе Кукута, в котором проживает более 14 000 человек, и пункт миграционного контроля с более чем 7000 человек.

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