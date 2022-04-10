Реакция Малеи Рестрепо на предполагаемый поцелуй между Татаном Мехией и Аидой Моралес

На кухне Masterchef Celebrity произошла забавная сцена, когда Татан Мехия и Аида Моралес снялись в веселой сцене на самой известной кухне мира в Колумбии после победы в одном из испытаний. На изображении, которое прошло в разных социальных сетях, вы можете видеть, как мотокроссиста была шокирована поцелуем, который актриса удивительным образом подбросила ему.

«Что они собираются делать? Мы сказали «целовать друг друга», - сказала Аида Моралес, когда она прошла с Татаном Мехией перед жюри, позже спортсмен комментирует: «О! Мой брак закончился, я не думала, что сделаю это», — рассказала мотокроссиста.

Как отреагировал ведущий? Что ж, продолжая юмористический тон ситуации, калена написала о публикации ведущей «MasterChef Celebrity»: «О чем узнают в Instagram Клаудии Бахамон, кто теперь собирается его почистить, ананас, очевидно, Татан Мехия».

La reacción de Maleja Restrepo ante supuesta situación romántica entre Tatán Mejía y Aida Morales. Foto: Instagram Foto: Instagram

Ну, через несколько дней после того, что произошло, Малея Рестрепо поделилась своей реакцией в своих историях в Instagram, но на этот раз как она восприняла ситуацию в своем доме с записью в своем гардеробе, сказав ей «Любовь, давай».

И он продолжил: «Когда вы клюнули, кто-то поднимет полотенце (sic)... Когда вы клюнули Аиде, возьмите полотенце и повесьте его... Дайте мне поспать на той стороне, которую я хочу, и помимо этого он завтра делает мне одолжение, а также приносит мне кофе, как мне нравится, а не так, как вам нравится», в то время как в свою защиту Татан попытался ответить ведущему.

В дополнение к просьбам, изложенным выше, ведущая поручила мотокроссисте быть более осторожной с волосами, которые она теряет при бритье, добавив, что она не носила носки, чтобы сморкаться, как обычно.

«Хорошо?» , сказал Малея Рестрепо, на что Мехия снова спрашивает его: «Чего еще вы хотите?» , в ответ на его вопрос его партнер отвечает ему «ничего более, приходите и поцелуйте меня».

Вот полное содержание Малеи Рестрепо и Татана Мехии :

Пара поваров снялась в сцене недели в реалити-шоу

Стоит помнить, что в настоящее время Малея Рестрепо и Татан Мехия переживают двенадцать лет сентиментальной истории. Что касается любовной жизни Аиды Моралес, актриса ухаживает за Фабианом Копете Торресом, которого она недавно предупредила, что их отношения не начались во время пандемии, как сообщают некоторые СМИ.

Что касается «MasterChef Celebrity», Мехия и Моралес должны были готовить вместе снова и снова, например, по этому случаю, когда они польстили результатам десерта, который они представили и окрестили названием «El beso de Miro». Точно так же каждому удалось выделиться в кулинарной сфере, и можно сказать, что они входят в число известных конкурсантов с наибольшими навыками в этой области.

С другой стороны, Аида Моралес открыла свой ресторан перуанской кухни во время пандемии, который расположен в городе Вильявисенсио и который она неоднократно продвигала через свой аккаунт в Instagram со своим партнером.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: