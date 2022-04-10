Луис Фернандес Суарес выступил против FCF: «Они не верят в колумбийских техников»

Исключение сборной Колумбии с чемпионата мира 2022 года в Катаре вызвало много критики в адрес несколько игроков в составе, но также указывает на тренерский штаб во главе с Рейнальдо Руэдой. Хотя его уход из «Триколора» еще не был официально объявлен, Колумбийская федерация футбола (FCF) примет окончательное решение об этом месяц.

В разгар сомнений по поводу нового процесса, который должна инициировать команда «Cafetero», колумбиец Луис Фернандо Суарес, тренер сборной Коста-Рики, рассказал о процедурах внутри FCF. В интервью ESPN Colombia Антьокиан заявил, что лидеры не доверяют тренерам страны.

«Они не верят в нас, это сложно, но это правда. Но даже для тех, кто имеет международную известность, таких как Франсиско (Матурана), Эрнан Гомес, Хорхе Луис Пинто, Рейнальдо и Хуан Карлос (Осорио). Каждый добился чего-то на международном уровне», — заявил Суарес.

Кроме того, он привел список других тренеров из колумбийской лиги, которые, по его словам, будут обладать навыками, чтобы возглавить колумбийскую команду: «Есть также очень хорошие тренеры, такие как Альберто Гамеро, Эрнан Торрес, Диего Корредор или в качестве моего помощника Джона Бодмера. Их так много... они великолепны и смотрят на них, но с некоторым презрением».

«Всегда считают, что колумбийский тренер нехороший, и мне кажется, что это несправедливо. Логично, что они критикуют нас, но также хорошо, что они признают в чем-то, что у нас есть возможности», - заключил он.

El rendimiento de la selección Colombia con Reinaldo Rueda en este segundo ciclo fue del 46,97 %. Foto: REUTERS/Diego Vara

Фактически, неспособность Колумбии пройти квалификацию на чемпионат мира заставила многих спортивных деятелей, от бывших футболистов до журналистов, вспомнить период правления Жозе Нестора Пекермана у руля «Триколора». Во главе команды «Cafetero» аргентинцу удалось пройти квалификацию на два чемпионата мира подряд (Бразилия 2014 и Россия 2018). Сегодня он возглавляет сборную Венесуэлы с долгосрочным проектом.

Луис Фернандо Суарес уже имеет опыт проведения чемпионатов мира. Сначала он квалифицировался в Эквадор в немецком выпуске 2006 года, где он вышел в раунд 16, а затем сказал «присутствовать» в Бразилии 2014 с Гондурасом. Однако теперь его цель - выйти на свой третий чемпионат мира, но с Коста-Рикой.

«Тикос» будет стремиться стать четвертой командой Конкафа, которая квалифицируется на чемпионат мира 2022 года в Катаре после того, как они встретятся с Новой Зеландией в межконтинентальном утешительном матче 13 или 14 июня следующего года в Дохе, Катар.

Одержав победу над Новой Зеландией, Коста-Рика присоединится к Канаде, США и Мексике в качестве команд этой конфедерации на чемпионате мира.

Последний раз команда Конкакаф встречалась с представителем Конфедерации футбола Океании (OFC) в плей-офф в ноябре 2013 года. В то время Мексика победила Новую Зеландию со счетом 9:3 по сумме двух матчей и заняла четвертое место на бразильском турнире 2014 года.

Costa Rica buscará su clasificación al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. Foto: Jhon Duran/CONCACAF JHON DURÁN | STRAFFON IMAGES/JHON DURAN

Спортивный журналист предложил Суареса посреди большой колоды имен, которые звучали как техническое направление Колумбии.

«В результате того, что было сделано с Коста-Рикой, мы должны посмотреть на это. Вы должны посмотреть на него, вот и все. Поскольку здесь абсолютное пренебрежение к местным жителям и любовь к иностранной лжи, я знаю, что им трудно переварить это имя и фамилию, но я думаю, что исполнители поддерживают это. Два чемпионата мира, человек, который прибывает и перестраивает команду через прямое сообщение», - сказал он несколько дней назад.

Точно так же он также включил в число своих вариантов тренера Миллонариоса Альберто Гамеро, «так много валлов, мне нравится, что они делают». Это расистская страна, что наглядно продемонстрировано. И Гамеро, из-за внешнего вида, потому что я не знаю... потому что он много потеет, потому что он много потеет, потому что у него много браслетов на руках. Я знаю, что это беспокоит многих людей, но что нам делать?» , заключил он.

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