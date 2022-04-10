Луис Диас вызвал «ревность» исторического игрока «Ливерпуля» перед матчем с «Сити»

Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Луис Диас стал одной из величайших сенсаций европейского футбола в последние недели. Нападающий сборной Колумбии, который был выбран лучшим подписавшим на зимнем рынке, продолжает хорошо выступать с «Ливерпулем» в преддверии сезона 2021-22 годов.

В прошлую среду уроженец Барранкаса Ла Гуахира был выбран в качестве фигуры в матче против «Бенфики» за первый матч финала четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Голевая передача Садио Мане (37) и счет в конце матча (87) помогли «Ливерпулю» выиграть 3-1 на стадионе «Эштадиу да Луш» в Португалии,

Тренер английской команды Юрген Клопп, а также несколько игроков и бывших игроков учреждения наполнили колумбийского футболиста похвалой. На этот раз это был Дирк Кейт, бывший нападающий, который носил цвета команды с 2006 по 2012 год. За время своего пребывания в Ливерпуле голландский кумир провел в общей сложности 286 матчей, забил 71 гол и выиграл титул (Кубок Лиги 2012).

Официальный сайт «Ливерпуля» опубликовал в эту субботу колонку мнений Куйта, в которой он признался, что «завидует» спортивным способностям колумбийца: «Я мог совсем немного бегать, когда был игроком, но должен признать, что завидую легким Луиса Диаса. Их выносливость поражает воображение. Кажется, что нажатие несет его в венах, поэтому неудивительно, почему он так быстро адаптировался к системе Юргена Клоппа».

Точно так же бывший игрок был поражен связью, которую «Лучо» имел с другими товарищами по команде, понимая, что он все еще учится говорить по-английски. «Он прибыл в Ливерпуль в середине сезона, не говорит на родном языке и попал в систему, которая, понятное дело, заняла у других игроков немного времени, чтобы познакомиться».

«В дополнение к ее уровням фитнеса, ее способности невероятны. Сейчас он забивает важные голы, дает отличные передачи. Когда вы видите, как он ведет мяч, кажется, что он все еще имеет полный вид на поле, чтобы увидеть других игроков и сделать легкие пасы. Самое интересное: я думаю, что он может улучшаться все больше и больше», - заключил голландский бенчмарк.

Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, destacó las condiciones de Luis Díaz. Foto: archivo particular

После победы над «Бенфикой» в течение недели Клопп вновь посвятил несколько слов Диасу и отметил свою радость от того, что нанял его: «Он топ-игрок. Он является топовым, топовым игроком мирового уровня. Мне приятно работать с Луисом каждый день, и я более чем счастлив, что мы решили подписать его в январе».

С момента приезда в Ливерпуль гуахиро провел 13 матчей, шесть из них за Премьер-лигу, три в Лиге чемпионов и Кубке Англии и еще один в Кубке Лиги. Кроме того, он накапливает три гола и одну результативную передачу.

Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся друг с другом в это воскресенье на стадионе Этихад в 32-м туре Премьер-лиги. Это обязательство может закончиться приговором к титулу, поскольку до конца шести дат обе команды разделяют только одно очко: «Граждане» занимают первое место с 73 единицами, а «красные» - на втором месте с 72. Матч состоится с 10:30 утра. (колумбийское время).

Давайте вспомним, что Луис Диас уже знает, каково отмечать город как посетителя. 21 октября 2020 года игроки под руководством Пепа Гвардиолы обыграли «Порту» со счетом 3:1 в первый день группы С Лиги чемпионов. В тот день «Лучо» забил единственный гол за «Драгао» после отличной индивидуальной игры, которая началась в левом секторе и закончилась мощным ударом правой руки Эдерсона в шест.

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