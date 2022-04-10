Судебная власть отклоняет требование ограничить явку Гвидо Беллидо и Гильермо Бермехо

Судебная власть отклонила просьбу о вынесении налогового запрета на явку с ограничениями в отношении конгрессменов Республики Гвидо Беллидо из правящей партии «Перу Либре» и Гильермо Бермехо из Демократической Перу, и навязали им простой вид. Оба парламентария расследуются в связи с предполагаемым преступлением против общественного спокойствия в форме принадлежности к терроризму.

Надпровинциальная прокуратура, специализирующаяся на преступлениях терроризма и против человечности Уануко, во главе с прокурором провинции Энейдой Агилар Солорсано, запросила принудительные меры в отношении десяти расследуемых лиц, включая обоих конгрессменов.

Следует отметить, что представитель прокуратуры потребовал меры явки с ограничениями для следственных Владимира Серрона Рохаса, Гвидо Беллидо Угарте, Гильермо Бермехо Рохаса, Алекса Пиментеля Видала и Джойс Кирога Варгас.

Он также ходатайствовал о предварительном заключении на 18 месяцев в отношении Аны Марии Кордовой Капучо, Джона Бенитеса Тангоа, Нестора Виера Фиестаса, Хайме Лобатона Уилки и Франсиско Хара Агирре; за предполагаемое преступление воспрепятствования расследованию терроризма.

В этом контексте важно отметить, что расследование предполагаемого преступления, связанного с терроризмом, проводится на основе полицейского отчета, в котором сообщается об интервью, проведенном в мае 2021 года с Эдди Вильярроэлем Мединой, свидетелем этого процесса, который необходимо было знать о предполагаемой связи между Бермехо, Беллидо и Серроном с Сияющим путем долины рек Апуримак, Эне и Мантаро (Враем) , возглавляемой братьями Киспе Паломино.

В докладе также говорится, что Вильярроэль утверждал, что Бермехо и Беллидо имели прямой контакт с товарищем Хосе в туристических лагерях Враем, а Серрон сделал это через человека, связанного с их окружением, по имени Алекс Пиментел Видаль.

ГВИДО БЕЛЛИДО КРИТИКУЕТ АЛЬВУ И ПРИЗЫВАЕТ ЕГО УЙТИ ИЗ СОВЕТА

Гвидо Беллидо отметил, что «немыслимо», чтобы Конгресс возглавлял совет директоров, после того как Мария дель Кармен Альва несколько раз заверила, что единственным способом достижения стабильности в стране является безотзывная отставка президента Педро Кастильо.

«Невозможно представить себе «вакантный» совет директоров в Конгрессе, когда он должен гарантировать принцип беспристрастности, потому что преобладает большинство, которое отвергает вакансию и признает демократическую победу. Госпожа Мария дель Кармен Альва, я предлагаю вам уйти в отставку и прекратить работать на перуанцев», — написал Беллидо в своем твиттере.

Напомним, Альва Прието рекомендовал главе государства уйти в отставку, чтобы вице-президент и министр развития и социальной интеграции Дина Болуарте заняла пост президента и рассмотрела вопрос о завершении срока полномочий или назначении всеобщих выборов.

«Мы знаем, что нет голосов на вакансию. Для вакансии необходимо 87 голосов. С тремя левыми скамьями: «Свободное Перу», «Вместе за Перу» и «Демократическое Перу» - 44 голоса. Президенту не нужно разговаривать с AP, APP, Podemos или Somos. Только с этими тремя скамейками слева вакансии не останется. Единственный выход на данный момент — отставка (Педро Кастильо). Вице-президент (Дина) Болуарте должен взять на себя эту роль. (Если период соблюдается или называется продвижение выборов), это пришлось бы проанализировать ей как вице-президенту», - сказала она в интервью Panamericana Television.

Со своей стороны, Педро Кастильо был оптимистичен во время децентрализованного заседания Совета министров в Пуно и заявил, что «верит» в то, что политический кризис закончился.

«Мы переживаем трудные времена в экономическом плане; я верю, что этот политический момент, в который мы были вовлечены, подошел к концу. Мы добились бы гораздо большего прогресса (с правительством), если бы в эти месяцы мы не были заняты бесполезными столкновениями и противостояниями», - сказал президент.

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