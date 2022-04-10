Хорхе Монтойя отвечает своим критикам: «Люди, холмы и их окружение постоянно поддерживают меня»

Представитель Народного обновления Хорхе Монтойя вновь упомянул холмы Лимы и ее жителей. Через свой аккаунт в Twitter конгрессмен ответил на критику в его адрес за уничижительные комментарии, которые он сделал несколько дней назад.

Адмирал сказал, что у него есть поддержка «людей, холмов и их окрестностей», которые выражают это им лично и с улиц. Вот как он преуменьшал негативные комментарии, которые он получает в социальных сетях.

«Город, холмы и окрестности постоянно поддерживают меня, и я благодарю их. Twitter не является признаком объективной поддержки или отказа, многим платят подчиненные интересы. Я получаю поддержку на улицах», — написал Монтойя в Твиттере.

Позже законодатель небесной скамьи заявил, что «молится» за тех, кто постоянно нападает на него. «Я говорю им, что когда человек решает делать все хорошо, следовать правилам, но прежде всего быть человеком с принципами и честью, он прекрасно знает, что быть на хорошей стороне непросто, но необходимо», - сказал он.

МЕА КУЛАПА

Несколько дней назад Монтойя принес свои извинения за свои высказывания о людях, которые живут в городе. Как известно, конгрессмен высказался за введенную президентом Педро Кастильо меру о введении комендантского часа в течение всего 5 апреля, так как у него была информация о том, что группа людей, как считается, «спустилась с холмов», чтобы разграбить Лиму.

«Мера очень жесткая, очень радикальная, и это было потому, что информация, которая доступна, если она не дошла до моих ушей, заключается в том, что сегодня они планировали разграбить Лиму, спуститься с холмов, чтобы разграбить город не только здесь, но и в разных частях страны, но столица является символическим местом и он должен быть защищен», - сказал он средствам массовой информации. прессы, вне Конгресса Республики.

«Это не лучшее время, чтобы дать его, равно как и то, как ему было дано лучшее, но я думаю, что меры такого характера или аналогичные этому должны быть приняты для того, чтобы контролировать народное переполнение», - добавил он.

Учитывая это, он решил сделать mea culpa: «Дорогие соотечественники, 5 апреля я сделал несколько неудачных заявлений, когда прибыл на конгресс, чтобы попытаться сообщить, что в городе Лима будут наблюдаться возможные беспорядки, и я упомянул, что люди собираются спуститься с холмов. Это выражение было неправильно истолковано, я не собирался никого обидеть. Приношу извинения за это. Я участвую в конгрессе, потому что получил голоса от вас, от людей, которые живут в окрестностях города в Сан-Хуан-де-Луриганчо, на Вилья-дель-Триунфо-ин-Комас, в Сан-Мартин-де-Поррес. Я хочу извиниться перед вами, если из-за меня вы расстроились из-за моих выражений лица».

«Мы поддерживали и продвигали все инициативы, чтобы бросить вызов и осудить непрезентабельных министров, назначенных этим правительством. Как коллегия и лично мы продвигаем вакансию президента, потому что это единственный выход из кризиса, порожденного президентом Кастильо. Мы никогда не откажемся от своего принципа, защищая демократию и свою родину и отнимая ее у радикальных и устаревших экстремизмов, которые управляют нами сегодня», - добавил он.

В заключение он заверил, что привержен борьбе за справедливые дела и защите тех, кто больше всего в этом нуждается.

«Мы привержены и останемся перед всеми перуанцами. Мы всегда будем защищать права беднейших и наиболее уязвимых, тех, кто законно требует немедленного присутствия государства. Моя борьба и жертвы со времени Конгресса посвящены соотечественникам, у которых меньше всего и которые заслуживают лучшего качества жизни, с ними это мое вечное обязательство. Да здравствует Перу!» , закончился.

Конгрессмен сделал mea culpa и вышел извиниться после неудачных выражений.

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