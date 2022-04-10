JB на ATV: Дилберт Агилар пародировал жестокое обращение, которому он подвергся на окраине телеканала

В начале апреля Милагрос Лейва инсценировал неловкий инцидент, когда кричал, чтобы автобус Дилберта Агилара был снят. Этот инцидент был воссоздан певицей в JB на ATV. Художник даже назвал свой автомобиль troncomóvil, слово, которое журналист использовал по этому поводу.

Хорхе Бенавидес пригласил Дилберта Агилара на свою программу в эту субботу, 9 апреля. Певец участвовал в эпизоде «Trampolín a la champa», где пошутил о том, что произошло с Милагросом Лейвой. Он даже спародировал ситуацию с Дэнни Росалесом, в его персонаже из «Вьехолеты».

«Я принес свой мобильный багажник», — сказал Дилберт Агилар, используя слова журналиста. «Я хочу знать, кто является водителем этого багажника!» Милагрос Лейва сказал по этому поводу уничижительно по отношению к музыкантам певца.

«Не знаю. Опекун сказал мне: «Оставь машину там». И я оставил там свою машину», - ответил кумбиамберо Дэнни Розалесу в JB на квадроциклах, вызвав смех других.

Тем не менее, он спел песню «Unita más». Наконец, он закончил свою презентацию словами: «Музыка здорова и здорова, здорова».

Как вы помните, Дилберт рассказал, что случилось с программой Magaly Medina. «Она села в автобус, чтобы орать на них, надменным тоном сказала: «Кто такой Дилберт Агилар? Кто эти негодяи? Он сказал: «Кого вы избили? '», сказал переводчик «Я не хочу, чтобы ты снова плакал».

Наконец, он принес извинения журналисту. «Если было что-то, что вас беспокоило, извините и извините ребят, но это был не тон или способ просить об одолжении», - сказал он.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МИЛАГРОС ЛЕЙВА?

Программа Magaly Tv: La firme объявила, что Дилберт Агилар и его музыканты подверглись жестокому обращению со стороны Милагроса Лейвы, когда автобус группы был припаркован у Willax Television .

Судя по видео и истории самой Магали Медины, телеведущая села на транспортное средство группы кумбии, чтобы высокомерно потребовать, чтобы они покинули это место, потому что находились на своей парковке.

Точно так же репортер из программы ATV пошел взять интервью у певца cumbia и спросил его, правда ли, что Милагрос Лейва, когда он был в ярости, начал смотреть на него свысока перед всеми своими коллегами.

«Он сказал вам, кто вы, кого вы избили?» , они проконсультировались с певцом cumbia. «Да, он поставил себя в таком тоне. Она села в автобус, чтобы высокомерно кричать (на своих музыкантов)», - сказал он.

По словам Дилберта Агилара, ведущий Willax Televisión отправился искать его после ссоры с музыкантами и, не колеблясь, пытался заставить его чувствовать себя неполноценным, как музыканты, которые сопровождали его в тот день.

«Он сказал мне: «Эй, кто эти неправильно адаптированные» и другие прилагательные к моим мальчикам. Я ничего не знала, потому что была в другой среде. Я ничего об этом не знала, я говорила себе, что что-то должно произойти, чтобы они так отреагировали. А потом мальчики рассказали мне, что произошло», - сказал он.

В другое время певец из кумбии подтвердил, что Милагрос Лейва не вел себя с ним должным образом, несмотря на то, что он был гостем на телеканале. «Нет, получилось... Кого вы победили? Вот как все прошло», - добавил он.

ДИЛБЕРТ АГИЛАР ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ ПРИПАРКОВАЛСЯ НА ОКРАИНЕ КАНАЛА

Чтобы прояснить факты, Дилберт упомянул, что автобус его группы был припаркован в месте, указанном ей работником канала, и что, если бы она попросила их покинуть место в дружеской манере, они бы сделали это немедленно.

«Опекун поместил нас в то место, она должна была идти добрее, как и любое физическое лицо. Попросите у водителя место для размещения его автомобиля», - добавил он.

«Кого вы победили?» , сказал Дилберт Агилар, когда они кричали своим музыкантам, чтобы они покинули общественную парковку.

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