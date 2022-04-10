В школе в Антьокии ученица бросает яйцо и жидкость своему учителю за то, что она привлекла её внимание

В школе Эрнана Вилья-Баэна, в районе Горетти в Белло, Антьокия, это было записано, когда ученик лопнул яйцо в голову из-за пробуждения. Видео, которое стало вирусным и было опубликовано в Twitter-аккаунте платформы «Denuncations Antioquia», показывает момент, когда ученица подходит к столу учителя, который сидел, приближается и в голове взрывается яйцо.

Учительница спросила нападавшего, почему она так с ней поступила, и она ответила: «Потому что никто не делает мне записки». Судя по всему, они бы дали ему звонок для пробуждения в его дисциплинарном листе.

Студентка, не обрадованная случившимся, решила продолжить нападение на своего учителя. Поскольку инцидент произошел, жертва пытается выйти из класса, чтобы пойти в ванную, чтобы удалить остатки яйца, оставшиеся в ее волосах, и молодой виктимайзер снова набросился на нее, опустошив жидкость, которую она несла, в термос.

Многие пользователи сети прокомментировали события, которые были записаны на видео, и отвергли выступление молодой женщины. Кроме того, они предупредили, что ответственность за это будут нести соответствующие родители.

Со своей стороны, мэрия Белло подчеркнула, что учитель хорошо справляется с ситуацией, и добавила, что учащемуся гарантируется вся надлежащая правовая процедура при изучении обстоятельств и о том, были ли они более вовлечены.

Оно также указало, что министерство образования сообщило, что об этом случае было сообщено в полицию по делам детей и подростков, а родители несовершеннолетнего были вызваны для организации необходимой медицинской помощи в интересах семейного благополучия.

Следует отметить, что случаи насилия в школах были зарегистрированы и обнародованы в стране, например, в этом году в Медельине было зарегистрировано не менее 500 случаев насилия в школах

В последние дни Министерство образования Медельина сообщило, что на данный момент в этом году было зарегистрировано не менее 500 случаев насилия в школах, включая издевательства, сексуальные домогательства, кибербуллинг и другие.

Чтобы решить эту проблему, которая затрагивает учащихся в 229 официальных учебных заведениях, 337 частных и 49 городских, мэрия Медельина начала кампанию «Не трогай тебя».

С помощью этой инициативы администрация намерена оказать поддержку учащимся, ставшим жертвами насилия в учебных заведениях города. Но, кроме того, он направлен на обеспечение достаточной уверенности детей и молодежи в том, чтобы сообщать о своих агрессорах.

Наконец, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) предупредила в прошлом году, что 32 процента студентов в Колумбии сообщили о том, что подвергаются издевательствам, и эта цифра свидетельствует о серьезных проблемах насилия и издевательств, с которыми сталкиваются учащиеся в стране, и что они нуждаются в всестороннем уходе за своими сдерживание.

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