В цветочном магазине он собрал винтовки и пистолеты-пулеметы: они захватывают «гуру» оружия Боготы

В это воскресенье Генеральная прокуратура сообщила о так называемом «гуру» оружия Карлосе Альберто Зулуаге Аррояве, который станет одним из крупнейших производителей и продавцов огнестрельного оружия для преступных организаций.
Этот человек почти 15 лет занимался закупкой, сборкой и продажей оружия. Доказательства свидетельствуют о том, что он якобы приобрел винтовки, пулеметы, гранатометы и другие, которые были извлечены из военных штабов в Кундинамарке, Толиме и Мете, а также на тайном рынке.
Судя по всему, он готовил оружие в ремесленной мастерской, где жил, и впоследствии продавал его структурам «Клана Персидского залива» в Антиокии и Кордове, диссидентам FARC в Мете, Какете и Кауке; и АНО в юго-западной части страны.
Кроме того, по данным властей, внимание в ходе расследования привлекло то, что Зулуага Аррояве якобы продавал оружие параллельно диссидентским группировкам и АНО в Кауке, чтобы противостоять друг другу в споре о маршрутах незаконного оборота наркотиков.
Пистолет «Гуру», известный как преступный деятель, был захвачен вместе со своей женой Розой Хеленой Майей Рамирес в районе Нормандия на западе Боготы. Фасад здания имел коммерческое заведение для цветочных композиций. Однако на месте они обнаружили мастерскую по сборке оружия и некоторых деталей для винтовок.
Со своей стороны, прокурор из Специализированного управления по борьбе с преступными организациями обвинил супругов в таких преступлениях, как: концерт с целью совершения преступлений; производство, оборот и ношение оружия, боеприпасов ограниченного использования, исключительно для использования вооруженными силами или взрывчатых веществ; и незаконное обогащение физических лиц. Задержанные должны соблюдать меры безопасности в тюремном центре.
Примечательно, что Карлос Альберто Зулуага Аррояве подвергся двум процедурам обыска и обыска в Боготе в июле 2020 года. В ходе одного из разбирательств в коммерческом помещении в центре города Сан-Андресито они изъяли четыре винтовки, три гранатомета, 700 частей пулеметов, боеприпасы и 34 миллиона долларов наличными; в другом, находящемся в районе Тоберин, они также обнаружили винтовки и 28 200 000 долларов.
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