В цветочном магазине он собрал винтовки и пистолеты-пулеметы: они захватывают «гуру» оружия Боготы

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

В это воскресенье Генеральная прокуратура сообщила о так называемом «гуру» оружия Карлосе Альберто Зулуаге Аррояве, который станет одним из крупнейших производителей и продавцов огнестрельного оружия для преступных организаций.

Этот человек почти 15 лет занимался закупкой, сборкой и продажей оружия. Доказательства свидетельствуют о том, что он якобы приобрел винтовки, пулеметы, гранатометы и другие, которые были извлечены из военных штабов в Кундинамарке, Толиме и Мете, а также на тайном рынке.

Судя по всему, он готовил оружие в ремесленной мастерской, где жил, и впоследствии продавал его структурам «Клана Персидского залива» в Антиокии и Кордове, диссидентам FARC в Мете, Какете и Кауке; и АНО в юго-западной части страны.

Кроме того, по данным властей, внимание в ходе расследования привлекло то, что Зулуага Аррояве якобы продавал оружие параллельно диссидентским группировкам и АНО в Кауке, чтобы противостоять друг другу в споре о маршрутах незаконного оборота наркотиков.

Пистолет «Гуру», известный как преступный деятель, был захвачен вместе со своей женой Розой Хеленой Майей Рамирес в районе Нормандия на западе Боготы. Фасад здания имел коммерческое заведение для цветочных композиций. Однако на месте они обнаружили мастерскую по сборке оружия и некоторых деталей для винтовок.

Со своей стороны, прокурор из Специализированного управления по борьбе с преступными организациями обвинил супругов в таких преступлениях, как: концерт с целью совершения преступлений; производство, оборот и ношение оружия, боеприпасов ограниченного использования, исключительно для использования вооруженными силами или взрывчатых веществ; и незаконное обогащение физических лиц. Задержанные должны соблюдать меры безопасности в тюремном центре.

Примечательно, что Карлос Альберто Зулуага Аррояве подвергся двум процедурам обыска и обыска в Боготе в июле 2020 года. В ходе одного из разбирательств в коммерческом помещении в центре города Сан-Андресито они изъяли четыре винтовки, три гранатомета, 700 частей пулеметов, боеприпасы и 34 миллиона долларов наличными; в другом, находящемся в районе Тоберин, они также обнаружили винтовки и 28 200 000 долларов.

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