Муж миграционного делегата в штате Чьяпас был арестован за торговлю людьми

Grupos de migrantes centroamericanos se manifiestan en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) para regularizar su situación en el país hoy, en Ciudad de México. EFE/Madla Hartz

В пятницу днем муж государственного делегата Национального института миграции (НИМ) был арестован Генеральной прокуратурой (ФГР) из-за его предполагаемой причастности к сети торговли людьми.

По сообщениям местных СМИ, задержанный причастен к гибели 55 мигрантов, которая произошла в конце 2021 года после опрокидывания трейлера в Чиапа-де-Корсо.

Аналогичным образом, министерские власти не представили официальных отчетов. И перед лицом слухов о том, что делегат INM Паола Лопес Родас подала в отставку, НИМ исключил, что она покинула пост, который заняла в декабре прошлого года, заменив отставного генерала Аристео Табоаду.

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