Гвидо Беллидо просит Марию дель Кармен Альву уйти с поста председателя Конгресса

Прокомментированные объятия между конгрессменами Марией дель Кармен Альвой и Гвидо Беллидо уже ушел в прошлое. Разногласия между правящей партией и оппозицией были вновь выявлены после заявлений парламентария Peru Libre, в котором он рекомендовал главе законодательного органа отойти в сторону и «остановить работая на перуанцев». Это произошло после одной из самых загруженных недель в этом году как для правительства Педро Кастильо, так и для национального представительства.

Комментарий, который вызвал бы отказ Беллидо, был бы упоминание Альвой об отставке президента, было бы «единственным выходом» для выхода из кризиса, в котором оказалась страна. «Мы знаем, что нет голосов за вакансию, вакансия требует 87 голосов, а три оставшихся места уже блокируют возможность вакансии. Единственный выход на данный момент — это отставка. Вице-президент должен взять на себя руководство», — заявила Альва.

Учитывая это, Гвидо Беллидо назвал Совет директоров Конгресса вакансией, которую возглавляет конгрессмен Народного действия. «Немыслимо иметь «вакантный» совет директоров в Конгрессе, когда он должен гарантировать принцип беспристрастности, потому что есть большинство, которое отвергает вакансию и признает демократическую победу», - написал парламентарий Куско из своего аккаунта в Twitter.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Позже Беллидо предложил, чтобы Альва была той, кто отойдет в сторону. «Я предлагаю вам уйти в отставку и перестать работать на перуанцев», - добавил он. Со своей стороны, президент Конгресса предпочла не высказываться. Следует напомнить, что Конгресс направил президенту Кастильо предложение, выдвинутое конгрессвумен Розелли Амуруз из Avanza Pais, призывающее его уйти в отставку.

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В субботу днем председатель Совета министров Анибал Торрес обвинил Конгресс в искажении законопроекта, внесенного исполнительной властью устраняют IGV в некоторых продуктах». Получив автограф закона, мы заметили, что Конгресс исказил законопроект, освободив худую спинку, гуся, фазана, цесарки, импортное мясо, сгущенное молоко, лазанью, равиоли и другие, которые не являются частью основной корзины населения с ограниченными ресурсами», - сказал Торрес.

Добавление продуктов, которые не входят в базовую семейную корзину, вызвало неприятие со стороны руководителя и нескольких близких к нему людей, в том числе Гвидо Беллидо. «Госпожа президент Конгресса Республики, мы призываем к большему суждению; мы не допустим, чтобы закон и обман делались одновременно», - написал он в другом твите.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Наряду с изображением, на котором Альва окружена едой, такой как мясо, индейка, лазанья и десерты, Беллидо обвинил парламент в продвижении законов, нарушающих интересы большинства перуанцев. «Нельзя навязывать законы против страны во имя базовой семейной корзины и оправдывать это, когда мы сеем бомбу замедленного действия», - добавил он в своей публикации.

По словам премьера Торреса, закон будет генерировать «бюджет в размере 3,2 миллиарда подошв, который не позволит, среди прочего, базовые услуги, больницы, школы, полицейские участки, проекты водоснабжения и дренажа, ирригационную инфраструктуру», сказал он через свои социальные сети.

По словам экономиста Хорхе Каррильо Акосты, это постановление, одобренное Конгрессом, будет иметь «общее влияние на снижение доходов на 500 миллионов долларов в 2022 году». Таким образом, Министерство экономики и финансов (MEF) должно быть предложено «урегулировать закон в течение максимум 15 календарных дней».

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