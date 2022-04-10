Правительства Колумбии и Перу решили исследовать бассейн реки Путумайо

По инициативе правительств Колумбии и Перу между двумя соседними странами будет проведена двухнациональная экспедиция по бассейну реки Путумайо. Эта мера является частью двусторонних обязательств, подписанных в Плане действий Villa de Leyva 2022 14 января. Встреча, в которой приняли участие президенты, Иван Дуке из Колумбии и Педро Кастильо из Перу.

Эта первая Бинациональная экспедиция по биоразнообразию была запущена в пятницу, 8 апреля, в городе Икитос, Перу. В мероприятии приняли участие представители перуанских и колумбийских учреждений.

По данным Министерства окружающей среды Колумбии, цель двусторонней работы заключается в том, чтобы узнать виды, зарегистрированные в бассейне реки Путумайо, «в целях содействия их сохранению, выявления эндемичных или находящихся под угрозой исчезновения видов и определения подходящих видов для процессов экологического восстановления, а также укрепление потенциала местных общин».

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С 9 апреля по 1 мая 47 ученых из двух стран путешествуют по сектору среднего бассейна реки Путумайо, расположенному в департаментах Амазонас (Колумбия) и Лорето, провинция Майнас (Перу). Во время экспедиции будет проведен полевой отбор различных биологических групп флоры и фауны, «что укрепит информацию о биологических коллекциях и амазонских информационных системах каждой страны», заявили власти двух стран во время церемонии запуска этого альянс.

Техническое развитие экспедиции будет осуществляться Институтом научных исследований Амазонии (SINCHI) Колумбии, который будет обслуживать 17 своих исследователей из Национального университета и Университета долины. Со своей стороны, перуанский исследовательский институт Амазонки будет иметь 30 исследователей, связанных с учреждением и мэром Университета Сан-Маркос.

Лус Марина Мантилья Карденас, генеральный директор SINCHI, сказал, что «наша миссия будет заключаться в укреплении информационного пула биологических коллекций и информационных систем Амазонки и биоразнообразия каждой страны и, таким образом, укреплении самих местных сообществ в знании их ресурсы. Мы уверены, что полученные результаты будут иметь жизненно важное значение для науки и общих знаний и что работа местного населения будет способствовать обмену знаниями, знаниями и опытом», - сказал он.

На полевом этапе команды будут сопровождаться местными соисследователями, что будет способствовать обмену и передаче знаний за счет расширения диалога между традиционными и научными знаниями. «В рамках этой двунациональной экспедиции не только устанавливаются двусторонние отношения, но и ученые будут иметь связь и общую основу для работы на протяжении многих лет», - сказал Бенджамин Мартикорена, президент Национального совета по науке, технологиям и инновациям Перу.

Приграничный район, где будет проходить экспедиция, является одним из самых удаленных от населенных центров Колумбии и Перу, протяженность которых, в свою очередь, составляет 1330 линейных километров. «Эта работа необходима для устойчивого управления, но сначала нам нужно знать, что у нас есть в Амазонке, и поэтому важно начать эту экспедицию», — заявила заместитель министра развития природных ресурсов Перу Ямила Сильва Видаль.

Со своей стороны, заместитель министра знаний, инноваций и производительности Министерства науки, технологий и инноваций Серхио Кристанчо Маруланда подчеркнул, что «для правительства Колумбии знание биоразнообразия имеет жизненно важное значение для обеспечения надлежащего управления природными ресурсами .»

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