God Level All Stars 2 на 2: битвы, время и как смотреть сегодняшний второй день из Чили

После впечатляющего первого дня с более чем 11 000 душ на Movistar Arena в Боготе, сегодня в воскресенье Бог Level All Stars 2vs2 празднует свое второе свидание в Сантьяго-де-Чили. Мероприятие пройдет в мифическом театре Caupolican. На турнире будут измерены 16 пар с лучшими фристайлерами мира. Эта дисциплина хип-хопа состоит из проведения рэп-баттлов, где MC импровизируют с рифмами.

Напомним, что первое свидание выиграло дуэт, образованный Nitro (Чили) и Valles-T (Колумбия). В плотном финале они обыграли дуэт Локильо (Колумбия) и Летра (Венесуэла). Сегодня с 16 часов вечера будет день, когда они снова встретятся с раунда 16.

Валлес-Т и Нитро стали победителями первого свидания God Level 2022.

Ожидается, что это будет дата, когда пары уже несколько консолидируются. Что касается представителей Перу, то в последний день им не повезло и они остались в первом раунде, за исключением Стика, который составил дуэт с мексиканским RC. Они упали в четвертьфинале. Дуэт Папо (Аргентина) и Джазе (Перу), один из фаворитов и вызвавший наибольшие ожидания, не смог пройти второй тур после проигрыш дуэту Нитро-Валлес-Т. В Чили он должен поднять голову.

ДУПЛАС ПАРА БОГ УРОВЕНЬ ВСЕХ ЗВЕЗД 2022

В последнюю минуту список претерпел падение Blon and Sweet Pain из Испании, поэтому им пришлось заменить Ромьенто (Чили) и Локильо (Колумбия). Вот как поживают пары, которые столкнутся с punta de rimas в эти три оставшиеся даты:

Chuty (Испания) - Маритея (Колумбия)

Джаз (Перу) - Папо МС (Аргентина)

Некроос (Перу) - «Сконе» (Испания)

Скилл (Перу) — MP (Аргентина)

Rapder (Мексика) - подшипник (Чили)

Теорема (Чили) — Стюарт (Аргентина)

Klan (Аргентина) - Manak (Испания)

Gazir (Испания) - Mecha (Аргентина)

Локильо (Колумбия) — лирика (Венесуэла)

Нитро (Чили) - Т Долины (Колумбия)

Степной волк (Мексика) — Кайзер (Чили)

Cacha (Аргентина) - Металингвистика (Чили)

Ярци (Пуэрто-Рико) - SNK (Коста-Рика)

Лансер Лирикаль (Венесуэла) — Исход Лирический (Доминиканская Республика)

Скипер (Мексика) - Риддл (Чили)

Стик (Перу) - RC (Мексика)

God Level All Stars tendrá cuatro jornadas en cuatro distintos países.

ДАТЫ И ВРЕМЯ БОГА НИВЕЛИРУЕТ ВСЕ ЗВЕЗДЫ

Первоначально был объявлен тур турнира, в котором будет проведено шесть дат в четырех разных странах. Однако организация сообщила, что из-за форс-мажорных обстоятельств дни в Кордове и Росарио (Аргентина) не состоятся. Вот почему теперь будет сыграно четыре дня.

Дата 2. Сантьяго-де-Чили — это место, выбранное для второго этапа God Level СЕГОДНЯ, в воскресенье, 10 апреля. Начало мероприятия запланировано на 16:00 (время Колумбии, Мексики и Перу), 17:00 (Чили), 18:00 (Аргентина) и 23:00 (Испания).

Дата 3. В воскресенье, 18 апреля, в Буэнос-Айресе, в столице Аргентины, проходит предпоследний этап божественного уровня 2 на 2. Начало мероприятия запланировано на 15:00 (время Колумбии, Мексики и Перу), 16:00 (Чили), 17:00 (Аргентина) и 22:00 (Испания).

Дата 4. Гранд финал турнира God Level пройдет в Мадриде. 16 пар прибывают в столицу Испании в полную силу в пятницу, 22 апреля. Начало мероприятия запланировано на 15:00 (время Колумбии, Мексики и Перу), 16:00 (Чили), 17:00 (Аргентина) и 22:00 (Испания).

КАК СМОТРЕТЬ, КАК БОГ ВЫРАВНИВАЕТ ВСЕ ЗВЕЗДЫ

В этом году большинство мест уже продано на конференции для тех, кто может увидеть ее лично. Для тех, кто хочет следить за ним из дома, на этот раз механика будет другой.

God Level организовал прямую трансляцию турнира, но не бесплатно на YouTube, как это было всегда. На этот раз за соревнованием можно будет следить через платформу Ubeat.

Заплатив сумму в 9,99 долларов, вы сможете получить доступ к Total Pass, чтобы увидеть все даты. Вы также можете выбрать дневной абонемент стоимостью 3,99 доллара.

ВЕДУЩИЕ, ДИДЖЕИ И СОКИ

Хотя рэперы всегда будут самым ярким событием дня, есть ингредиенты, которые придают шоу дополнительный оттенок. Мы говорим о ведущих или ведущих, тех, кто играет музыку, диджеях и тех, кто будет отвечать за голосование, например, жюри.

Мифический миссионер Аргентины возвращается на сцену, чтобы в эти дни оживить Серко Фу из Мексики. На табличках также будут два комиссара: Jbeats из Колумбии и Sonicko из Мексики.

А в качестве присяжных были объявлены Баби (Испания), Дэнджер (Мексика), Омега (Чили) и Джота (Перу). Однако есть еще один судья, имя которого пока не обнародовано.

ПОЧЕМУ ACZINO НЕ НАХОДИТСЯ НА БОЖЬЕМ УРОВНЕ 2022 ГОДА?

Мексиканец Маурисио Эрнандес, он же Aczino, является величайшим представителем этой дисциплины на испанском языке. В настоящее время он является двукратным чемпионом мира Red Bull Batalla. Многие задаются вопросом, почему Aczino не участвует в этом турнире.

он сам позаботился об объяснении этого в Twitter. «В этом году я пропущу God Level, надеюсь принять участие в следующем, но на этот раз мне нужно подготовить шоу для Vive Latino, и мне нужно, чтобы оно было на 100%. В дополнение к тому, что у меня написано два сражения, в которых одна из них требует особой подготовки», - написал он.

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