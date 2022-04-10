Фернандо дель Солар раскрыл фотографии своей свадьбы и вызвал слухи о беременности с Анной Ферро

Фернандо дель Солар был одним из самых любимых мексиканцами водителей, так как в течение многих лет он был одним из заголовков утренней программы Venga La Alegría, телевизионной программы Azteca, которая позволила ему оставаться одним из избалованных зрителей, несмотря на то, что его там больше нет. Теперь аргентинец поделился в своих социальных сетях фотографиями, подтверждающими его брак с Анной Ферро, в дополнение к одной, которая уже вызвала слухи о возможной беременности.

То, что упоминалось в некоторых СМИ и платформах, таких как Twitter, стало реальностью: Фернандо дель Солар и Анна Ферро официально поженились на очень интимной церемонии, навсегда запечатленной известным социальным журналом, который теперь впервые показал, что является одной из самых важных свадеб ожидается в области проведения шоу, так как аргентинец поддерживает большую группу поклонников благодаря своему участию в программе, которую ведут Синтия Родригес и Эль Капи Перес.

«Наконец, попросив ее выйти за него замуж... Я женился на этой красотке @annaferro8!! В самом раю @breathlesscancunsoul Это было 22 марта, и он дал мне «Да»... мы победили. Спасибо @hola_mx за такое приятное интервью», - написал он.

Así compartió la noticia (Foto: Instagram)

Он сразу получил тысячи лайков и комментариев, среди которых некоторые из его коллег по СМИ, такие как Виелка Валенсуэла, которая написала: «И я сохранил секрет хех, хех, хех»; Одалис Рамирес: «Поздравляю», в то время как другие, такие как Педро Прието, Хуан Мартин Хауреги и Химена Перес Ла Чоко ушли их еще больше поздравлений в сопровождении эмодзи сердец и аплодисментов.

Несмотря на празднование с фотографией, это было бы еще одно изображение, о котором можно поговорить в мире шоу-бизнеса, поскольку оба позируют улыбаясь в белых хлопковых рубашках и держат живот Анны одной рукой, поэтому поза очевидной беременности уже вызвала реакцию в социальных сетях. сетей, в дополнение к тому, что он поделился постом в своих инста-историях и разместил подпись: «Мы беременны? ».

La pareja podría estar embarazada (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

«Очень хорошо для Фера, потому что после его болезни и всего, что случилось с другой девушкой, я думала, что никогда не увижу его таким счастливым, как сейчас». «Фернандо дель Солар и Анна супер ждут ребенка, потому что такие позы и фотографии типичны для «давай будем папами»». «Как приятно видеть, как Фер снова счастлива, фотографии выглядят очень мило, она очень красива в этом платье, и он восстановил то лицо счастья, которого ему не хватало годами». «Я рад, что возраст не является препятствием для ее вступления в брак и также, скорее всего, она ждет ребенка», - написали они в публикации.

Именно в апреле прошлого года в своем посте в Instagram аргентинец поделился моментом, когда сделал предложение своему нынешнему партнеру, вызвав волнение среди его поклонников в связи со свадьбой, которую теперь подтвердили и аплодируют многие мексиканцы и аргентинцы.

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

В клипе вы можете видеть, как Фернандо дель Солар снимает обручальное кольцо с верхней части торта, а затем просит Анну выйти за него замуж. «Он сказал «да»! », написал ведущий вместе с смайликом в форме кольца.

«Жизнь — это постоянные взлеты и падения... Когда вы прошли через столько всего, вы жаждете здоровья, любви, счастья и стабильности... Без сомнения, после стольких прогулок я нашел все это рядом с любимой женщиной: @annaferro8 ″, - написал он в этом посте.

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