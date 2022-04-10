Чрезвычайная ситуация на незаконной шахте в Амаге, Антьокия, оставила одного погибшего и шестерых в состоянии алкогольного опьянения

Сильный взрыв метана в незаконной угольной шахте, расположенной в Минасе, в Амаге, на юго-западе Антиокии, погиб один человек, а еще шесть человек были отравлены высокой концентрацией угарного газа (CO).

В эту субботу, 9 апреля, было около полудня в воронке под названием El Eucalyptus 2, где, согласно отчету Сальваменто Минеро, присутствовали спасатели, координируемые Национальным горнодобывающим агентством (ANM), трое рабочих смогли уйти своими средствами, а еще один пострадал взрыв и погибли.

Согласно отчету Национального агентства по добыче полезных ископаемых, три упомянутых шахтера смогли уехать самостоятельно после чрезвычайной ситуации, но Эдгар Кармона, единственный смертельный пострадавший, пострадал от взрыва. Спасение может быть проведено примерно в 5 часов дня.

«Когда происходит событие, еще три человека входят, чтобы попытаться спасти работника, который не вышел на улицу и также пострадал от высоких концентраций CO (окиси углерода)», - можно прочитать в отчете АОД.

Три шахтера, которые вошли в воронку, были отравлены вдыханием газов. После событий их перевели в больницу в Амаге.

По данным RCN News, Хуан Фернандо Чаверра Паласиос, секретарь правительства Амаги, сообщил, что, когда власти получили сообщение о чрезвычайной ситуации, в нем приняли участие четыре пожарных подразделения и три помощника медсестер. «Четвертый шахтер, пострадавший в результате аварии в нашем муниципалитете, к сожалению, был найден мертвым», - сказал Чаверра.

Кроме того, Национальное горное агентство пояснило, что на место происшествия были направлены работники по оказанию помощи в горнодобывающей промышленности и оборудование, а инженер из штаб-квартиры Калдаса, Антьокия, был перемещен.

Кроме того, Чаверра сообщил, что мэр муниципалитета Леонардо Молина прибыл в район чрезвычайной ситуации в горнодобывающей промышленности, который посещал другие критические точки, которые в настоящее время есть в этом муниципалитете из-за сильной зимней волны.

Во второй половине дня 29 марта в муниципалитете Амага в Антиокии погибли двое мужчин, которые были застрелены вооруженными людьми, мобилизовавшимися на мотоцикле.

События произошли в секторе Камило С. Власти сообщили, что преступники стреляли прямо в 22-летнего мальчика, однако шальная пуля ранила еще одного 42-летнего мужчину, который мгновенно скончался, когда занимался плотницкими работами.

Согласно информации, предоставленной Секретариатом правительства, убийство произошло в результате урегулирования счетов, связанных с микроторговлей людьми в этом муниципалитете, поэтому Чаверра считает, что это может стать началом волны насилия в Амаге.

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