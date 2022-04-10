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Воскресенье 10 апрель 2022
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Россия

COVID-19: в это воскресенье, 10 апреля, прививки будут проходить до 7 часов ночи

После кампании «Я вакцинирую Перу, завершите недостающую дозу» Минза делает это объявление, чтобы население получало дозы, необходимые для выполнения своих графиков.

Newsroom Infobae

10 апрель 2022

Нет оправдания тому, чтобы не получить вакцины! Чтобы продолжить процесс вакцинации и иммунизации перуанцев от COVID-19, Минза продолжает организовывать кампании по завершению программ.

Вот почему директор по иммунизации Министерства здравоохранения Мария Елена Мартинес напомнила, что благодаря стратегии «Я вакцинирую Перу, восполните недостающую дозу» сегодня, в воскресенье, 10 апреля, в Лиме и в остальной части чтобы вся семья могла завершить этот процесс и тем самым избежать новых волн.

Люди, которые еще не применяли первую дозу или все еще ожидают вторую, третью или четвертую дозу, если им больше 70 лет, могут сделать это в воскресный день, который закончится в 19 часов вечера.

Чиновник Минза подчеркнул, что благодаря стратегии вакцинация будет проводиться целыми семьями. Он также заверил, что они не подведут свою бдительность, поскольку задача состоит в том, чтобы вакцинировать более 90% целевой популяции в Перу.

«Вакцины безопасны и эффективны, поэтому вакцинация предназначена для всей семьи, бабушки и дедушки могут получить четвертую дозу, родители - третью, а дети - вторую, мы ждем их всех с развлекательными и веселыми шоу», - сказал глава отдела иммунизации.

Мартинес напомнила родителям и опекунам, что в День перуанских девочек и мальчиков в каждом пункте вакцинации будут разыграны их тщеславные дети.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian CastanedaREUTERS

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ

Обратитесь в ближайший к вашему дому центр вакцинации, если вы принадлежите к одной из следующих групп:

Девочки и мальчики от 5 до 11 лет, которым требуется первая или вторая доза.

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которым требуется первая, вторая или третья доза (через 5 месяцев после второй дозы вакцины против COVID-19).

Люди в возрасте 18 лет и старше, которым требуется первая, вторая и третья дозы (через 3 месяца после второй дозы вакцины против COVID-19).

Люди, отстающие от других возрастов, которым требуется первая, вторая или третья доза.

Пациенты с диагнозом рака, которым требуется первая, вторая, третья или четвертая доза.

Люди, у которых есть какие-либо факторы риска или сопутствующая патология (согласно протоколам вакцинации против COVID-19 для этой группы людей).

Вы можете получить четвертую дозу вакцины от COVID-19:

- Если вам 70 лет и старше и через 5 месяцев после приема третьей дозы.

- Если вы являетесь пациентом с ослабленным иммунитетом и через 5 месяцев после приема третьей дозы.

- Если вы являетесь медицинским персоналом и через 5 месяцев после приема третьей дозы.

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina
Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если вы все еще не зарегистрированы в журнале, обратитесь с удостоверением личности в ближайший центр вакцинации. Министерство здравоохранения обновляет информацию.

Если возможно, загрузите и заполните форму информированного согласия. Возьмите его с удостоверением личности, чтобы ускорить процесс.

Если у вас нет удостоверения личности вашего ребенка, вы можете предъявить его свидетельство о рождении, справку, карту вакцинации или документ о крещении.

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