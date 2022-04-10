COVID-19: в это воскресенье, 10 апреля, прививки будут проходить до 7 часов ночи

Нет оправдания тому, чтобы не получить вакцины! Чтобы продолжить процесс вакцинации и иммунизации перуанцев от COVID-19, Минза продолжает организовывать кампании по завершению программ.

Вот почему директор по иммунизации Министерства здравоохранения Мария Елена Мартинес напомнила, что благодаря стратегии «Я вакцинирую Перу, восполните недостающую дозу» сегодня, в воскресенье, 10 апреля, в Лиме и в остальной части чтобы вся семья могла завершить этот процесс и тем самым избежать новых волн.

Люди, которые еще не применяли первую дозу или все еще ожидают вторую, третью или четвертую дозу, если им больше 70 лет, могут сделать это в воскресный день, который закончится в 19 часов вечера.

Чиновник Минза подчеркнул, что благодаря стратегии вакцинация будет проводиться целыми семьями. Он также заверил, что они не подведут свою бдительность, поскольку задача состоит в том, чтобы вакцинировать более 90% целевой популяции в Перу.

«Вакцины безопасны и эффективны, поэтому вакцинация предназначена для всей семьи, бабушки и дедушки могут получить четвертую дозу, родители - третью, а дети - вторую, мы ждем их всех с развлекательными и веселыми шоу», - сказал глава отдела иммунизации.

Мартинес напомнила родителям и опекунам, что в День перуанских девочек и мальчиков в каждом пункте вакцинации будут разыграны их тщеславные дети.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda REUTERS

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ

Обратитесь в ближайший к вашему дому центр вакцинации, если вы принадлежите к одной из следующих групп:

Девочки и мальчики от 5 до 11 лет, которым требуется первая или вторая доза.

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которым требуется первая, вторая или третья доза (через 5 месяцев после второй дозы вакцины против COVID-19).

Люди в возрасте 18 лет и старше, которым требуется первая, вторая и третья дозы (через 3 месяца после второй дозы вакцины против COVID-19).

Люди, отстающие от других возрастов, которым требуется первая, вторая или третья доза.

Пациенты с диагнозом рака, которым требуется первая, вторая, третья или четвертая доза.

Люди, у которых есть какие-либо факторы риска или сопутствующая патология (согласно протоколам вакцинации против COVID-19 для этой группы людей).

Вы можете получить четвертую дозу вакцины от COVID-19:

- Если вам 70 лет и старше и через 5 месяцев после приема третьей дозы.

- Если вы являетесь пациентом с ослабленным иммунитетом и через 5 месяцев после приема третьей дозы.

- Если вы являетесь медицинским персоналом и через 5 месяцев после приема третьей дозы.

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если вы все еще не зарегистрированы в журнале, обратитесь с удостоверением личности в ближайший центр вакцинации. Министерство здравоохранения обновляет информацию.

Если возможно, загрузите и заполните форму информированного согласия. Возьмите его с удостоверением личности, чтобы ускорить процесс.

Если у вас нет удостоверения личности вашего ребенка, вы можете предъявить его свидетельство о рождении, справку, карту вакцинации или документ о крещении.

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