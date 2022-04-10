AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 10 апрель 2022
більше новинбольше новостей
Россия

COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 286 новых случаев заболевания и 6 смертей

Перу находится в третьей волне, несмотря на применение более 69 миллионов доз против коронавируса.

Newsroom Infobae

10 апрель 2022
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 8 апреля 2022 года было подтверждено появление 286 новых инфицированных COVID-19 в стране.

Указанная цифра соответствует только последней пятнице, а количество смертей в тот же день составляет 6 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 8 апреля 2022 года.

- Люди опробовали 29 миллионов 171 760

- Отрицательные результаты 25 миллионов 620,515

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 551 245

В отношении случаев заболевания, подтвержденных в последнюю пятницу, получена следующая информация:

- Опробованные люди 65 525

- Подтвержденные случаи 286

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Минза подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1234 госпитализированных пациента из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья эта цифра составляет 401. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 584 034 человека преодолели болезнь и были выписаны из медицинская помощь в медицинском учреждении или завершенный период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это количество людей, которые были выписаны в прошлую пятницу, общее число которых составляет 25 человек.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 212 471 человек, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, по состоянию на 18:01 9 апреля 2022 года было применено в общей сложности 69 160′812 доз против COVID-19.

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.
Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.

Тем не менее, 13'969′445 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз среди уязвимых групп населения на 71,63 процента.

Эти цифры показывают, что 48,9% населения в целом вакцинированы бустерными дозами.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Провинции Лима: очные занятия приостановлены в понедельник, 4 апреля, и вторник, 5 апреля, из-за остановки перевозчиков
Бизнесмен умирает от сердечного приступа в банкомате после мошенничества через клонированный сайт в Лиме
Зафиксирован пожар в Диринкри в центре Лимы
Минимальная заработная плата: так говорится в верховном указе, объявляющем об увеличении минимального прожиточного минимума

новости без цензуры