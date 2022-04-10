COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 286 новых случаев заболевания и 6 смертей

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 8 апреля 2022 года было подтверждено появление 286 новых инфицированных COVID-19 в стране.
Указанная цифра соответствует только последней пятнице, а количество смертей в тот же день составляет 6 человек.
Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 8 апреля 2022 года.
- Люди опробовали 29 миллионов 171 760
- Отрицательные результаты 25 миллионов 620,515
- Подтвержденные случаи 3 миллиона 551 245
В отношении случаев заболевания, подтвержденных в последнюю пятницу, получена следующая информация:
- Опробованные люди 65 525
- Подтвержденные случаи 286
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС
Минза подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1234 госпитализированных пациента из-за COVID-19.
Для пациентов с критическим состоянием здоровья эта цифра составляет 401. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.
Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 584 034 человека преодолели болезнь и были выписаны из медицинская помощь в медицинском учреждении или завершенный период изоляции на дому.
Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это количество людей, которые были выписаны в прошлую пятницу, общее число которых составляет 25 человек.
СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19
Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 212 471 человек, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.
Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу
По данным Минздрава, по состоянию на 18:01 9 апреля 2022 года было применено в общей сложности 69 160′812 доз против COVID-19.
Тем не менее, 13'969′445 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз среди уязвимых групп населения на 71,63 процента.
Эти цифры показывают, что 48,9% населения в целом вакцинированы бустерными дозами.
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