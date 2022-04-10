COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 286 новых случаев заболевания и 6 смертей

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 8 апреля 2022 года было подтверждено появление 286 новых инфицированных COVID-19 в стране.

Указанная цифра соответствует только последней пятнице, а количество смертей в тот же день составляет 6 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 8 апреля 2022 года.

- Люди опробовали 29 миллионов 171 760

- Отрицательные результаты 25 миллионов 620,515

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 551 245

В отношении случаев заболевания, подтвержденных в последнюю пятницу, получена следующая информация:

- Опробованные люди 65 525

- Подтвержденные случаи 286

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Минза подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1234 госпитализированных пациента из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья эта цифра составляет 401. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 584 034 человека преодолели болезнь и были выписаны из медицинская помощь в медицинском учреждении или завершенный период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это количество людей, которые были выписаны в прошлую пятницу, общее число которых составляет 25 человек.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 212 471 человек, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, по состоянию на 18:01 9 апреля 2022 года было применено в общей сложности 69 160′812 доз против COVID-19.

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.

Тем не менее, 13'969′445 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз среди уязвимых групп населения на 71,63 процента.

Эти цифры показывают, что 48,9% населения в целом вакцинированы бустерными дозами.

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