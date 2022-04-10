Конгресс полагается на закон о снижении цен на фино фино, цесарки и другие импортные продукты

Конгресс Республики одобрил временное освобождение от уплаты Общего налога с продаж (IGV) на некоторые продукты в семейной корзине, такие как курица, яйца, сахар и мясные продукты. Однако он не включал хлеб и масло, но включал фино из корейки, фазана, цесарки и другие импортные продукты, которые не пользуются популярностью в Перу .

Премьер-министр Анибал Торрес обратился к законодательному собранию с просьбой «оперативно» исправить принятый закон, поскольку в него вошли и те продукты питания, недоступные для населения с ограниченными ресурсами в Перу.

«Получив автограф закона, мы заметили, что Конгресс исказил законопроект, освободив тонкую спину, гуся, фазана, цесарки, импортное мясо, сгущенное молоко, лазанью, равиоли, среди прочих, которые не входят в базовую корзину бедного населения», - написал он в своем Twitter аккаунт.

Foto: @anibaltorresv (Twitter)

Конгресс Республики подсчитал, что это позволит создать бюджет в размере 3,2 млрд. сингапурских долларов, который можно было бы использовать для покрытия основных услуг в других областях. Премьер добавил, что министр экономики Оскар Грэм может помочь им больше не впадать в эту ошибку.

«Мы считаем, что это ошибка Конгресса, который не имеет возможности тратить средства. Мы просим вас быстро исправить это неправомерное поведение. Министр экономики готов сотрудничать в переформулировании этой нормы, отдавая предпочтение тем, кто в ней больше всего нуждается. Давайте работать вместе!» , пояснил он.

Согласно источникам, близким к газете La República, исполнительная власть будет соблюдать это правило, которое было подписано в пятницу днем спикером парламента Марией дель Кармен Альвой, которая была удовлетворена в своих социальных сетях: «Конгресс соблюдает страну! Мы приняли закон, который освобождает от уплаты IGV за продукты из основной семейной корзины: яйца, курицу, сахар и другие. Мы с теми, кто останавливает банк. Президент, обнародование этого закона необходимо срочно, народ не может ждать».

Теперь парламент должен включать только те продукты, которые в большей степени влияют на расходы беднейших семей, тем более что срок действия действует до декабря 2022 года и будет стоить 3,2 миллиарда сингапурских долларов.

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso. Captura: Twitter

ЭКОНОМИСТЫ ГОВОРЯТ

Бывший министр экономики Вальдо Мендоса раскритиковал , что есть «тонкая поясница, есть утки, перепела, лазанья» и что счета за экономический сектор «не принимаются за два дня».

«Другая проблема заключается в том, что в Конституции говорится, что у конгрессменов нет инициативы по расходам и что каждый законопроект по налоговым вопросам или освобождениям должен иметь отчет Министерства экономики (MEF) «, - сказал он RPP Noticias.

«На данный момент перед MEF стоит сложная задача высказать свое мнение по этому плохо составленному и дорогостоящему законопроекту. Другая большая проблема заключается в том, что этот IGV, в отличие от Селективного потребителя, где есть полномочия MEF отменить эту меру, эта мера должна быть отменена Конгрессом. Я хочу, чтобы Конгресс отменил эту меру», - добавил он.

Со своей стороны, Энрике Кастельянос, профессор экономики Тихоокеанского университета, сказал La República, что влияние исключения IGV на конечные цены на продовольствие будет минимальным, потому что рост цен является глобальным явлением, добавленным к неформальности на рынках с этими продуктами.

«Фактически, будет снижение, но 18% не отразится на ценах. Влияние, которое будет ощущаться, не будет большим, это паллиатив в рамках глобального тренда, который трудно взвесить», - сказал он.

Наконец, экономист Хорхе Гонсалес Искьердо отметил, что в настоящее время все скоропортящиеся продукты, такие как овощи и фрукты, уже освобождены от IGV.

«Долгое время все скоропортящиеся продукты не платили IGV в течение длительного времени, так что скидка не повлияет на эти (скоропортящиеся) продукты. Что повлияет, так это цены на семь продуктов», - сказал он RPP Noticias.

Он также считает, что эта мера является хорошим вариантом для снижения цен на сырьевые товары, но если она носит временный характер, потому что это будет два издержки для государства. «Во-первых, это имеет стоимость сбора налогов, потому что вы собираетесь поднять меньше, потому что IGV был освобожден от конечного продукта, но всей производственной цепочки», - сказал он.

Гонсалес Искьердо пояснил, что, поскольку это значительное сокращение сбора налогов, оно может быть компенсировано более высокими доходами от других секторов, таких как добыча полезных ископаемых.

«Когда вы принимаете эти меры, которые требуют ваших ресурсов, они должны быть очень целенаправленными, но здесь вы приносите пользу не только тем, кто действительно в них нуждается. Для этих двух затрат мера должна быть временной, как можно меньше», - заключил он.

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