CJNG был выставлен в магазине Oxxo в Мичоакане: «Покупки дома»

Члены преступной группы демонстрировали свои покупки в Oxxo

Ячейка, состоящая по меньшей мере из 10 человек из картеля Халиско Нуэва Генерасьон (CJNG), была выставлена в предполагаемых покупках в магазине Oxxo, якобы где-то в Мичоакане, и власти не беспокоили их.

Один из членов преступной группы задокументировал, как его коллеги посреди ночи пошли в магазин товаров первой необходимости, рядом с участком дороги. По иронии судьбы, субъект, который записывал с мобильного телефона, прокомментировал, что они пошли в кладовую.

«Приветствую, вы идете в Meridian Acts, мальчики, чистые четыре буквы, сумасшедшие; мы приходим делать покупки по дому», - сказал парень, который носил тактическое снаряжение и носил винтовку, предназначенную для Вооруженных сил, как и другие члены CJNG.

С окраин он запечатлел, что все ехали на пикапе с маяками-стробоскопами, как будто это полицейские патрули, автомобили министерского агентства или телохранители. Пока некоторые смотрели, другие зашли в магазин, чтобы выбрать продукты.

Члены преступной группы демонстрировали свои покупки в Oxxo

Власти не сообщали о каких-либо сообщениях о краже организованной преступностью магазина Oxxo в штате, поэтому неясно, действительно ли члены CJNG заплатили за то, что они купили, или просто использовали свою власть, чтобы забрать все, что хотели, будучи вооруженными перед беззащитными сотрудниками.

Местная работница объяснила, что у них есть только один из предметов и/или брендов, доступных о том, что требуется, в то время как другие собирались вместе с ней, чтобы выбрать больше вещей. Несмотря на устрашающий показ, продавщица и ее команда в магазине, казалось, не обеспокоены.

Блок, в котором они ехали, находился с открытыми, выключенными дверями, но с водителем на сиденье, в то время как остальные находились в непосредственной близости от парковки, а рядом с ней было движение транспортных средств и мотоциклов.

Член сил Немесио Осегера Сервантес, Менчо, попросил своих коллег передать привет в камеру, даже крича на них вдалеке своими прозвищами, но предполагаемые покупатели продолжали спрашивать о том, что им нужно на заднем плане, перед кофе машины.

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