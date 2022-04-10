Австралия назначила всеобщие выборы на 21 мая

FILE PHOTO: Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media at Melbourne Commonwealth Parliament Office, in Melbourne, Australia February 11, 2022. Darrian Traynor/Pool via REUTERS/File Photo

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назначил федеральные выборы на следующее воскресенье, 21 мая, начав борьбу сзади за то, чтобы остаться у власти после трех лет, потрясенных наводнениями, лесными пожарами и пандемией COVID-19.

Консервативное правительство Моррисона пытается привлечь 17 миллионов австралийских избирателей, отставая от оппозиционной Лейбористской партии в серии опросов общественного мнения, несмотря на то, что оно председательствует в восстанавливающейся экономике с уровнем безработицы в четыре процента, самым низким за 13 лет.

«Эти выборы касаются вас. Никого другого. Речь идет о нашей стране и ее будущем», — заявил Моррисон.

«Я знаю, что австралийцы пережили очень трудные времена. Я также знаю, что Австралия продолжит сталкиваться с очень сложными вызовами в ближайшие годы», - сказал он на пресс-конференции в Канберре.

Las encuestas muestran que el primer ministro Scott Morrison y el opositor, Anthony Albanese, está empatados estadísticamente para la contienda

Опросы показывают, что большая часть электората настороженно относится к 53-летнему лидеру, который представляет себя типичным австралийским семьянином и не боится объявить о своей христианской пятидесятнической вере.

В суровый период, предшествовавший голосованию, политики, в том числе два недовольных члена собственной Либеральной партии, обвинили его в том, что он бандит и самодержец, а один сказал, что у него «нет морального компаса».

Лидер оппозиции Лейбористской партии Энтони Альбанезе, 59 лет, стремится положить конец девятилетнему правлению Либерально-национальной партии, осторожного активиста, который фокусируется на деятельности Моррисона перед лицом кризисов. Похоже, что эта тактика работает.

Недавний опрос Newspoll показал, что лейбористы возглавляют коалицию на уровне 54 процентов против 46 процентов на двухпартийной основе.

Моррисон и Альбанезе были статистически связаны в качестве премьер-министра по выбору на следующий трехлетний срок.

Многочисленные опросы показывают, что стоимость жизни, поскольку цены на бензин заметно выросли после российского вторжения в Украину, является одной из ключевых проблем в преддверии выборов, на которых голосование является обязательным.

В предвыборный период правительство объявило о серии подарков, включая снижение налога на топливо и возврат налогов примерно половине взрослого населения.

Но экстремальные погодные явления, связанные с перегревом планеты и ответными мерами правительства, также озадачили многих австралийцев.

(С информацией от AFP)

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