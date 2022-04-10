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Россия

Еще один солдат погиб в результате нападения ELN в Этарре (Северный Сантандер)

Солдат был опознан как Иван Андрес Гамарра. Командующий армией генерал Эдуардо Сапатейру выразил соболезнования семье молодого солдата

Newsroom Infobae

10 апрель 2022

После того, как три солдата были убиты в пятницу вечером в засаде вымерших диссидентов FARC в Итуанго (Антьокия), еще один солдат был убит на востоке страны во время сопровождения операций против ELN в сельской местности Эль-Тарра (Северный Сантандер).

Согласно сообщениям из аккаунта Колумбийской национальной армии в Twitter, погибший молодой солдат был опознан как Иван Андрес Гамарра.

«Мы отвергаем убийство профессионального солдата Ивана Андреса Гамарра Мартело в Эль-Тарра, Северный Сантандер, после террористической акции Армии обороны. Мы сопровождаем и отправляем соболезнования их родным и близким. Герой навсегда», тринарон.

Через ту же социальную сеть командующий этими вооруженными силами генерал Эдуардо Сапатейру также выразил свои соболезнования семье солдата.

«Мы молимся Всевышнему о вечном покое нашего героя навсегда профессионального солдата Ивана Андреса Гамарры, убитого АНО во время военных операций в Северном Сантандере для защиты общин. Соболезнования родным и близким», — опубликовал высокопоставленный чиновник.

Это произошло менее чем через 24 часа после нападения, совершенного диссидентами вымершего партизана FARC в Итуанго (Антьокия), где помимо трех убитых солдат еще 10 получили ранения, один из которых находится в тяжелом состоянии здоровья. Эта форма была доставлена в больницу им. Пабло Тобона Урибе и в военный госпиталь. Судя по всему, они были в честь главы 18-го фронта этой вооруженной группы по прозвищу «Рамиро».

В коммюнике, выпущенном командованием Седьмой дивизии Национальной армии, они сообщили: «В ночь на эту пятницу, 8 апреля, военная машина, мобилизовавшаяся на деревню Эль-Синго, сельский район муниципалитета Итуанго, к северу от Антиокии, была атакована взрывчаткой, установленной на дороги, по-видимому, террористами из остаточной организованной вооруженной группы Structure 18″.

Они заверили, что командование подаст жалобы в Генеральную прокуратуру страны за «использование незаконных средств и методов войны», заверяют, что это нарушает международное гуманитарное право.

Не исключено, что это нападение совершили другие вооруженные группы, поэтому командир седьмой дивизии Ювенал Диас Матеус в настоящее время переезжает в этот район в сопровождении других военных и полицейских властей; где они проведут совет безопасности с мэром Итуанго, Маурисио Мира, для оценки и принятия необходимых мер.

Армия заявила, что она сожалеет и выражает соболезнования семьям погибших солдат, но заверяют, что будут продолжать военные операции в этом районе для обеспечения безопасности и спокойствия в регионе.

Вооруженные столкновения в этом районе усиливаются, несколько недель назад сообщалось о гибели еще 3 солдат в результате столкновений с кланом Персидского залива, а также диссидентами FARC. В ходе этих операций он же Гинео, назначенный лидером 18-го фронта диссидентов, был смещен, а еще один из лидеров был взят в плен. В ходе этой операции армии удалось спасти похищенного несовершеннолетнего.

Жители района говорят, что боятся пережить напряженные моменты прошлого года, когда нескольким крестьянам пришлось бежать из-за постоянных боевых действий. Кроме того, они сообщают, что им постоянно угрожают различные преступные группы, действующие в этом секторе, который, по совпадению, находится очень близко к мегапроекту Хидроитуанго.


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