Еще один солдат погиб в результате нападения ELN в Этарре (Северный Сантандер)

После того, как три солдата были убиты в пятницу вечером в засаде вымерших диссидентов FARC в Итуанго (Антьокия), еще один солдат был убит на востоке страны во время сопровождения операций против ELN в сельской местности Эль-Тарра (Северный Сантандер).

Согласно сообщениям из аккаунта Колумбийской национальной армии в Twitter, погибший молодой солдат был опознан как Иван Андрес Гамарра.

«Мы отвергаем убийство профессионального солдата Ивана Андреса Гамарра Мартело в Эль-Тарра, Северный Сантандер, после террористической акции Армии обороны. Мы сопровождаем и отправляем соболезнования их родным и близким. Герой навсегда», тринарон.

Через ту же социальную сеть командующий этими вооруженными силами генерал Эдуардо Сапатейру также выразил свои соболезнования семье солдата.

«Мы молимся Всевышнему о вечном покое нашего героя навсегда профессионального солдата Ивана Андреса Гамарры, убитого АНО во время военных операций в Северном Сантандере для защиты общин. Соболезнования родным и близким», — опубликовал высокопоставленный чиновник.

Это произошло менее чем через 24 часа после нападения, совершенного диссидентами вымершего партизана FARC в Итуанго (Антьокия), где помимо трех убитых солдат еще 10 получили ранения, один из которых находится в тяжелом состоянии здоровья. Эта форма была доставлена в больницу им. Пабло Тобона Урибе и в военный госпиталь. Судя по всему, они были в честь главы 18-го фронта этой вооруженной группы по прозвищу «Рамиро».

В коммюнике, выпущенном командованием Седьмой дивизии Национальной армии, они сообщили: «В ночь на эту пятницу, 8 апреля, военная машина, мобилизовавшаяся на деревню Эль-Синго, сельский район муниципалитета Итуанго, к северу от Антиокии, была атакована взрывчаткой, установленной на дороги, по-видимому, террористами из остаточной организованной вооруженной группы Structure 18″.

Они заверили, что командование подаст жалобы в Генеральную прокуратуру страны за «использование незаконных средств и методов войны», заверяют, что это нарушает международное гуманитарное право.

Не исключено, что это нападение совершили другие вооруженные группы, поэтому командир седьмой дивизии Ювенал Диас Матеус в настоящее время переезжает в этот район в сопровождении других военных и полицейских властей; где они проведут совет безопасности с мэром Итуанго, Маурисио Мира, для оценки и принятия необходимых мер.

Армия заявила, что она сожалеет и выражает соболезнования семьям погибших солдат, но заверяют, что будут продолжать военные операции в этом районе для обеспечения безопасности и спокойствия в регионе.

Вооруженные столкновения в этом районе усиливаются, несколько недель назад сообщалось о гибели еще 3 солдат в результате столкновений с кланом Персидского залива, а также диссидентами FARC. В ходе этих операций он же Гинео, назначенный лидером 18-го фронта диссидентов, был смещен, а еще один из лидеров был взят в плен. В ходе этой операции армии удалось спасти похищенного несовершеннолетнего.

Жители района говорят, что боятся пережить напряженные моменты прошлого года, когда нескольким крестьянам пришлось бежать из-за постоянных боевых действий. Кроме того, они сообщают, что им постоянно угрожают различные преступные группы, действующие в этом секторе, который, по совпадению, находится очень близко к мегапроекту Хидроитуанго.





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