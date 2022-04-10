«2024 год ухудшается»: PRD будет добиваться аннулирования мандата на вмешательство в AMLO

В это воскресенье, 10 апреля, в день празднования Дня аннулирования мандата, Анхель Авила, представитель PRD в INE, объявил, что его партия будет просить отменить консультативное мероприятие из-за различных нарушений, которые произошли до и во время день.

Во время серии заявлений для СМИ знаменось Партии демократической революции (ПРД) отметил, что «этот процесс будет означать до и после в избирательных процессах», и поэтому предупредил, что должен существовать прецедент, осуждающий вмешательство федерального правительство.

El PRD promoverá una queja contra las y los servidores que promovieron la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

Чтобы оправдать свое намерение, Авила напомнил, когда президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) иронизировал позицию оппозиции и заявил «не приходи ко мне с историей о том, что закон - это закон» во время утра, на котором рассматривался вопрос об отзыве мандата. В этой связи он заявил, что противоречиво то, что именно президент говорит, что с 1 декабря 2018 года он поклялся защищать и уважать Конституцию.

В дополнение к этому, это привлекло время, когда Адан Аугусто Лопес Эрнандес, глава Министерства внутренних дел (Segob), использовал ресурсы Национальной обороны для участия в мероприятии и содействия аннулированию мандата, потому что он переехал на самолете из Национальной гвардии (GN) ) Соноре, участвовал в мероприятии политик и сказал: «Не слушайте директоров INE, они уходят».

С этим в контексте перредист иронизировал и поставил под сомнение правительство, потому что, проявляя сочувствие, он поставил вопрос о том, что жители Веракруса, Сакатекаса и Мичоакана, которые пострадали от результатов политики AMLO в области безопасности и видят, что GN предоставила часть своей инфраструктура на службе прозелитизма Лопеса Обрадора.

La promoción de la Revocación corría por cuenta del INE (Foto: Cuartoscuro) Andrea Murcia

Как будто этого было недостаточно, он представил публикацию Министерства финансов и государственного кредита (SHCP), которая была сделана в его официальном аккаунте в Twitter, которая призывает граждан принять участие в первом отзыве мандата, состоявшемся в Мексике.

Таким образом, ПРД представит процесс полной недействительности аннулирования мандата из-за «систематического вмешательства» государственных служащих и самого президента республики, потому что они хотят создать прецедент для избирательного процесса 2024 года, где будет определен новый президентский пост.

Наконец, следует отметить, что Национальное движение Моренсия (Морена), партия Лопеса Обрадора, становится политической демонстрацией с большинством симпатизирующих, поскольку опросы считают Марсело Эбрара и Клаудию Шейнбаум лидерами электоральных предпочтений, что может представлять собой возможность того, что существует преемственность в правительстве AMLO. Следовательно, ПРД, входящая в коалицию Going for Mexico, настаивает на предварительном обсуждении, чтобы выборы 2024 года прошли наиболее демократичным образом.

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