Зеленский ожидает решительного ответа от союзных стран после нападения России в Краматорске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что ожидает «сильного глобального ответа» от первых мировых держав после нападения России на железнодорожный вокзал в украинском городе Краматорск, в Донецкой области.
«Как и массовое убийство в Буче, как и многие другие российские военные преступления, ракетный обстрел в Краматорске должен быть одним из обвинений в (международных) судах, что обязательно произойдет», - сказал украинский президент в своей вечерней речи, говорится в заявлении президента.
Зеленский заявил, что во всем мире будут предприняты усилия по установлению того, что происходило «минута за минутой» во время вторжения России в Украину. «Кто что делал, кто отдавал приказы. Откуда взялась ракета, кто ее нес, кто отдал приказ и как координировалась атака», — добавил президент, предупредив, что «ответственность неизбежна».
«Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за нападение на украинские силы, что случайно обвинили Россию», - сказал он, добавив, что российское информационное агентство Sputnik сообщило, что атака «была нанесена, пока ракеты еще находились в воздухе».
Президент Украины также заявил, что говорил об этом нападении России на Краматорск с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Верховным представителем Европейского союза по внешней политике Жозепом Боррелем, который встретился с Зеленским в эту пятницу после посещения города Буча.
Теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, по словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, был осужден в эту пятницу Зеленским, который обвинил оккупантов в ракетном обстреле станции, где «тысячи мирных украинцев ждали эвакуации. »
«Не имея сил и мужества противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которому нет предела, и если оно не будет наказано, оно никогда не прекратится», - подчеркнул он.
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В БУЧЕ
Уполномоченный по правам человека украинского парламента Людмила Денисова осудила в пятницу, что российские войска изнасиловали несовершеннолетних во время оккупации города Буча, недалеко от столицы, Киева.
Денисова опубликовала сообщение на своей странице в Facebook, в котором рассказывается о случае, по крайней мере, двух несовершеннолетних, четырнадцатилетней девочки и одиннадцатилетнего мальчика, которые, как утверждается, были изнасилованы российскими оккупантами.
В этом контексте Денисова призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацию Объединенных Наций расследовать эти факты.
«Нет места на земле или в аду, где эти расистские преступники могли бы спрятаться от мести», — заявил украинский депутат, который настаивал на том, что изнасилование «строго запрещено» Женевской конвенцией о международном гуманитарном праве 1949 года.
(С информацией от Europa Press)
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