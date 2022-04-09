Зеленский ожидает решительного ответа от союзных стран после нападения России в Краматорске

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что ожидает «сильного глобального ответа» от первых мировых держав после нападения России на железнодорожный вокзал в украинском городе Краматорск, в Донецкой области.

«Как и массовое убийство в Буче, как и многие другие российские военные преступления, ракетный обстрел в Краматорске должен быть одним из обвинений в (международных) судах, что обязательно произойдет», - сказал украинский президент в своей вечерней речи, говорится в заявлении президента.

Зеленский заявил, что во всем мире будут предприняты усилия по установлению того, что происходило «минута за минутой» во время вторжения России в Украину. «Кто что делал, кто отдавал приказы. Откуда взялась ракета, кто ее нес, кто отдал приказ и как координировалась атака», — добавил президент, предупредив, что «ответственность неизбежна».

«Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за нападение на украинские силы, что случайно обвинили Россию», - сказал он, добавив, что российское информационное агентство Sputnik сообщило, что атака «была нанесена, пока ракеты еще находились в воздухе».

En el bombardeo murieron más de cincuenta personas via REUTERS

Президент Украины также заявил, что говорил об этом нападении России на Краматорск с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Верховным представителем Европейского союза по внешней политике Жозепом Боррелем, который встретился с Зеленским в эту пятницу после посещения города Буча.

Теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, по словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, был осужден в эту пятницу Зеленским, который обвинил оккупантов в ракетном обстреле станции, где «тысячи мирных украинцев ждали эвакуации. »

«Не имея сил и мужества противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которому нет предела, и если оно не будет наказано, оно никогда не прекратится», - подчеркнул он.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ В БУЧЕ

Уполномоченный по правам человека украинского парламента Людмила Денисова осудила в пятницу, что российские войска изнасиловали несовершеннолетних во время оккупации города Буча, недалеко от столицы, Киева.

Денисова опубликовала сообщение на своей странице в Facebook, в котором рассказывается о случае, по крайней мере, двух несовершеннолетних, четырнадцатилетней девочки и одиннадцатилетнего мальчика, которые, как утверждается, были изнасилованы российскими оккупантами.

В этом контексте Денисова призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацию Объединенных Наций расследовать эти факты.

«Нет места на земле или в аду, где эти расистские преступники могли бы спрятаться от мести», — заявил украинский депутат, который настаивал на том, что изнасилование «строго запрещено» Женевской конвенцией о международном гуманитарном праве 1949 года.

(С информацией от Europa Press)

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