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Россия

YouTube blocked the official channel of the Russian Parliament due to US sanctions

МИД пригрозил репрессиями, отметив, что видеоплатформа «подписала свой собственный обвинительный приговор», предполагая, что пользователи перемещают свой контент на местные веб-сайты

Newsroom Infobae

9 апрель 2022

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что YouTube-канал «Дума-ТВ» заблокирован на видеоплатформе.

Журналисты в Москве обнаружили, что с субботы этот канал не может быть доступен на платформе, с виртуальной частной сетью (VPN) или без нее, устройства, которое позволяет избежать блокировок.

По данным Google, сеть была закрыта из-за недавних санкций, введенных правительством США. «Google обязуется соблюдать все применимые санкции и коммерческое законодательство. Если учетная запись нарушает наши условия использования, мы принимаем соответствующие меры», — сказал представитель группы в заявлении, переданном AFP.

«Соединенные Штаты хотят иметь монополию на распространение информации», — пожаловался Володин в свой аккаунт в Telegram. «Мы не можем этого допустить», - сказал он.

По данным Москвы, канал «Дума-ТВ» насчитывает более 145 000 подписчиков на YouTube. Он транслирует отрывки из парламентских дебатов, интервью с российскими депутатами и прямые трансляции.

«Кажется, все указывает на то, что YouTube подписал свой собственный обвинительный приговор», - отреагировала на Telegram пресс-секретарь российской дипломатии Мария Захарова, призывая россиян передавать свой контент на местные платформы. «Поторопитесь», - добавил он.

Российский телеком-регулятор Роскомнадзор попросил Google «немедленно» восстановить аккаунт «Дума-ТВ».

В последние недели, в разгар конфликта на Украине, российские власти неоднократно обвиняли YouTube в блокировке аккаунтов российских СМИ и официальных лиц.

Телеканал Duma TV, публикующий эксклюзивные комментарии депутатов и трансляции пленарных заседаний, до сих пор освобожден от ограничений, которые американские платформенные компании объявили в отношении передач официальных российских агентств и СМИ в ответ на вторжение в Украину.

Тем не менее, власти Госдумы указали, что они «готовы к этой ситуации», и объявили, что их вещание продолжается на российских платформах, таких как RuTube, ВКонтакте или канал обмена сообщениями Telegram, согласно записке, собранной агентством ТАСС.

(По информации от AFP и Europa Press)

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