YouTube blocked the official channel of the Russian Parliament due to US sanctions

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что YouTube-канал «Дума-ТВ» заблокирован на видеоплатформе.

Журналисты в Москве обнаружили, что с субботы этот канал не может быть доступен на платформе, с виртуальной частной сетью (VPN) или без нее, устройства, которое позволяет избежать блокировок.

По данным Google, сеть была закрыта из-за недавних санкций, введенных правительством США. «Google обязуется соблюдать все применимые санкции и коммерческое законодательство. Если учетная запись нарушает наши условия использования, мы принимаем соответствующие меры», — сказал представитель группы в заявлении, переданном AFP.

«Соединенные Штаты хотят иметь монополию на распространение информации», — пожаловался Володин в свой аккаунт в Telegram. «Мы не можем этого допустить», - сказал он.

По данным Москвы, канал «Дума-ТВ» насчитывает более 145 000 подписчиков на YouTube. Он транслирует отрывки из парламентских дебатов, интервью с российскими депутатами и прямые трансляции.

«Кажется, все указывает на то, что YouTube подписал свой собственный обвинительный приговор», - отреагировала на Telegram пресс-секретарь российской дипломатии Мария Захарова, призывая россиян передавать свой контент на местные платформы. «Поторопитесь», - добавил он.

Российский телеком-регулятор Роскомнадзор попросил Google «немедленно» восстановить аккаунт «Дума-ТВ».

В последние недели, в разгар конфликта на Украине, российские власти неоднократно обвиняли YouTube в блокировке аккаунтов российских СМИ и официальных лиц.

Телеканал Duma TV, публикующий эксклюзивные комментарии депутатов и трансляции пленарных заседаний, до сих пор освобожден от ограничений, которые американские платформенные компании объявили в отношении передач официальных российских агентств и СМИ в ответ на вторжение в Украину.

Тем не менее, власти Госдумы указали, что они «готовы к этой ситуации», и объявили, что их вещание продолжается на российских платформах, таких как RuTube, ВКонтакте или канал обмена сообщениями Telegram, согласно записке, собранной агентством ТАСС.

(По информации от AFP и Europa Press)

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