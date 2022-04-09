Будет ли у Брайана Крэнстона и Аарона Пола камео в фильме «Лучше звони Солу»?

Боб Оденкирк прощается с персонажем после двух невероятных сериалов и окончательного посвящения. (Netflix)

Последний сезон Better Call Saul выйдет в этом году, и он может стать сюрпризом для фанатов, которые начали это путешествие с Во все тяжкие. С тех пор как спин-офф был выпущен в 2015 году, всегда был вопросительный знак о том, будет ли камео Возможно Брайан Крэнстон и Аарон Пол, актеры, сыгравшие Уолтера Уайта и Джесси Пинкман в оригинальной фантастике. На грани завершения создатели серии спин-офф обратились к этой возможности.

« Было бы обидно, если бы шоу закончилось без [Крэнстона и Пола], не так ли? », — заявил Винс Гиллиган в разговоре с журналом Variety. «Вы услышали это здесь первым», - пошутил он, а со-создатель Питер Гулд добавил: « Если это когда-нибудь произойдет, именно тогда эти два шоу начинают пересекаться. [...] Эти два мира пересекаются так, как вы раньше не видели ».

Сюжет с Бобом Оденкирком в главной роли работает как приквел к фильму «Во все тяжкие», который транслировался с 2008 по 2013 год. За шесть лет до первоначальных событий поездка началась с Джимми Макгилла в начале этого века, когда он служил малоизвестным адвокатом и держал свой клиентский офис в подсобке салона красоты. Таким образом, мы наблюдаем трансформацию персонажа в том, что он прошел путь от бывшего мошенника до человека закона и преступника, связанного с наркоторговлей в Альбукерке, Нью-Мексико.

Better Call Saul начал вещание по американскому сигналу AMC с февраля 2015 года, и на сегодняшний день сюжет транслируется еще пять сезонов . В Латинской Америке название можно увидеть на платформе Netflix, а в скором времени выйдет шестой и последний выпуск эпизодов. Ожидается, что конец сезона будет напрямую связан с началом Breaking Bad.

Хотя нет никакой уверенности в возможном возвращении Брайана Крэнстона и Аарона Пола к своим запоминающимся ролям, оба уже переиграли своих персонажей в 2019 году в фильме «Эль Камино: во все тяжкие». Фильм рассказывает о побеге Джесси, который был вынужден работать в рабстве под властью банды Тодда (Джесси Племонс) и дяди Джека (Майкл Боуэн).

Расширение Универсо де Во все тяжкие

Винс Гиллиган — вдохновитель одной из величайших телевизионных сюжетов. Уолтер Уайт (Крэнстон) был профессором химии, который, будучи диагностирован неоперабельный рак легких, находит идеальный ответ на свои финансовые проблемы: приготовление пищи и продажа метамфетамина. Он присоединяется к старому школьнику Джесси Пинкману, чтобы начать сочный бизнес, который может вернуть надежду на великое будущее его семьи, поскольку у него есть сын-подросток с церебральным параличом и жена, беременная второй дочерью.

Спин-офф сериала «Во все тяжкие» , которые позже дошли до конца сериала, Лучше звоните Солу и Эль Камино: фильм «Во все тяжкие». Все эти игры доступны для просмотра в каталоге Netflix. 19 апреля выйдет первая часть шестого сезона истории Сола Гудмана .

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