Where microbes accumulate in the kitchen

Кухни, наряду с ванными комнатами, часто являются наиболее загрязненной средой обитания. Обычно патогены выделяют на столешницах, посуде, сложных приборах, таких как кухонные комбайны и блендеры, открывалки для банок, сливные раковины, мочалки, разделочные доски, губки и мочалки.

В частности, деревянная посуда, будь то ложки, вилки, разделочные доски или другая ткань, которая высоко ценится и используется в быту, запрещена в сфере общественного питания, поскольку она не считается достаточно безопасной на микробиологическом уровне. Более того, еще в 1991 году Министерство сельского хозяйства США опубликовало рекомендацию о том, что студентам, которые впервые поступают в колледж и готовят еду, также не следует использовать деревянные разделочные доски.

Причина в обоих случаях заключается в том, что древесина — пористый материал, сохраняющий влагу, необходимую для роста микробов. В довершение всего, он имеет тенденцию разрушаться, образуя трещины, в которых могут содержаться бесчисленные микроорганизмы. По этой причине целесообразно использовать изделия из пластика, металла или силикона. Кроме того, на внутреннем уровне.

Однако дебаты не обошлись без разногласий. Потому что есть также исследования, которые показывают, что шероховатая поверхность древесины враждебна бактериям. Даже некоторые анализы показывают, что древесина обладает антибактериальными свойствами.

Кухни как источник инфекции

Los utensilios de madera –ya sean cucharas, tenedores, tablas de cortar, o algún otro paño–, muy apreciados y utilizados en el entorno doméstico, están prohibidos en el sector gastronómico Klaus Vedfelt | Getty Images

Хотя восприятие потребителями риска заражения пищевыми болезнями в домашних условиях очень низкое, факт заключается в том, что перекрестное заражение на домашних кухнях представляет собой основной внутренний источник инфекции. В 2014 году 37,3% вспышек пищевого происхождения в Европейском Союзе прорастали в домашних условиях. Аналогичным образом, согласно одному из последних отчетов Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), в 2016 году в этой стране было зарегистрировано 76 вспышек (10%) и 895 случаев заболеваний (7%), которые были связаны с пищей, приготовленной в частных домах.

В последние годы в отчетах Европейского союза указывается, что несколько болезней пищевого происхождения связаны с внутренними источниками инфекции. Неправильное обращение с пищевыми продуктами, немытье рук перед приготовлением пищи, обращение с пищевыми продуктами и несоблюдение правил гигиены считаются основными факторами эпизодов болезней пищевого происхождения.

Список обширен, но роды бактерий Salmonella, Campylobacter, Listeria и Brucella, бактерии Escherichia coli вероцитотоксигенные (VTEC), норовирусы, вирус гепатита А и паразиты, такие как Taenia solium, эхинококк, аскарис, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica или лямблии возглавляет список распространенных пищевых патогенов, которые ежегодно поражают миллионы людей.

Губки для мытья посуды или кухонные губки, основной источник загрязнения

Las esponjas o estropajos son principal fuente de contaminación

Среди потенциальных микробиологических очагов в бытовых условиях выделяются кухонные губки или мочалки. Их часто используют не только для чистки посуды и кухонной утвари, но и различных поверхностей или даже полок холодильников, что увеличивает риск перекрестного загрязнения.

Благодаря большому соотношению поверхности и объема губок, обычной постоянной влажности, пористой и воздушной структуре и содержащимся в них питательным веществам для роста бактерий (из остатков пищи), они являются идеальной средой обитания для микроорганизмов. По оценкам, они способны укрывать 54 миллиарда бактерий на кубический сантиметр.

Несколько исследований микробиологического качества чистящих салфеток предупреждают, что они обычно содержат высокий уровень загрязнения и что изоляция патогенов, таких как Salmonella spp., Acinetobacter spp., Moraxella spp., золотистый стафилококк, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Enterobacter cloacae, Клебсиелла окситока или кронобактер саказаки. Анализ, проведенный в 1997 году на 10 кухнях в США, показал, что 33% протестированных губок были положительными на кишечную палочку и 67% на фекальные кишечные палочки.

Исследование, проведенное в 2020 году по микробиологическому качеству кухонных губок, используемых в университетских общежитиях.) показало, что студенты использовали их для мытья таких предметов, как столовые приборы, тарелки и стаканы, а также для очистки духовки (32%), раковины (26%), холодильника (10%) и даже разливов на пол (4%).

LA contaminación se produce porque se utilizan no solo para limpiar platos y utensilios de cocina, sino también diferentes superficies o incluso estantes de refrigeradores, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada.

Анализ показал, что используемые губки содержали большое количество мезофильных аэробных бактерий (79 миллиардов бактерий на кубический сантиметр), кишечной палочки (72 миллиарда бактерий на кубический сантиметр), энтеробактерий (73 миллиарда бактерий на кубический сантиметр), а также дрожжей и нитевидных грибов (70 миллиардов бактерий на кубический сантиметр). кубический сантиметр). клеток на кубический сантиметр). Наиболее часто выделяемыми энтеробактериями были Enterobacter cloacae (56%) и Klebsiella oxytoca (16%), оба патогена человека. Все изоляты Enterobacter cloacae были устойчивы к антибиотикам, таким как амоксициллин, цефалотин, цефокситин и цефуроксим-аксетил.

Короче говоря, нет никаких сомнений в том, что из-за того, что он нам приносит, рекомендуется регулярно обновлять наши губки.

* Рауль Ривас Гонсалес, профессор микробиологии Университета Саламанки

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