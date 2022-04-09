Какой способ ходьбы является самым здоровым

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





Как транспортное средство, спорт или просто прогулка... Ходьба — это центральная часть нашей жизни. Но правильно ли мы это делаем? Достаточно ли мы им воспользовались? The Guardian взяла интервью у Аннабель Стритс, автора книги «52 способа ходить: удивительная наука ходьбы для здоровья и радости, по одной неделе за раз» (52 способа ходить: удивительная наука ходьбы для здоровья и радости, одна неделя за раз).

Как пояснил эксперт, лучшее время для прогулки будет зависеть от распорядка дня каждого человека. «Если вы плохо спите, вам нужно пройти не менее 10 минут в первый час после пробуждения, и вам нужно выйти на улицу, чтобы сказать своему телу снова заснуть в течение 15 часов».

Он добавляет, что еще одним хорошим вариантом для такого типа людей является прогулка поздно днем, в идеале в лесу. «Одно из исследований, с которыми я консультировалась, показало, что для людей, идущих по сосновому лесу, эффект был похож на эффект приема снотворного».

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

Конечно, если прогулка должна улучшить настроение, он говорит: «наука говорит, что вы тоже уходите рано».

Для тех, кто ненавидит утро, могут быть хороши вечерние прогулки. Особенно, если будет полнолуние. «В полнолуние средний человек спит на 20 минут меньше. Наши предки использовали лунный свет как продолжение дня: мы созданы для того, чтобы находиться в нем на улице».

А как насчет тех, у кого поблизости нет леса или парка, где можно увидеть Солнце или Луну. Streets рекомендует обратить внимание на фракталы. «Фрактал — это повторяющийся паттерн, часто встречающийся в природе и абсолютно в архитектуре. Когда мы видим фрактал, мы инстинктивно расслабляемся: наш мозг производит альфа-волны, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо», - объясняет он.

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

Кроме того, эксперт советует не ходить вокруг, глядя в мобильный телефон: «Вас может сбить машина. А пение птиц не слышно. Исследование показало, что пение птиц поднимает настроение людям, живущим в городах».

Более того, он добавил, что при наблюдении за горизонтом уровень стресса падает, кортизол падает. «Поэтому нам нравятся взгляды», - объясняет он.

Еще одна рекомендация от Streets - искать там, где есть вода, потому что лучший воздух для дыхания при ходьбе должен быть наполнен отрицательными ионами, что происходит, когда вода падает, например, в водопаде. «В одном исследовании сравнивались различные группы лиц, ухаживающих за больными. Одна группа гуляла возле водопадов, другая осталась на суше, а другая гуляла в горах. У каскадной группы было гораздо меньше психологического дистресса, большая емкость легких и гораздо более высокий уровень антитела под названием секреторный иммуноглобулин, который находится в слизистой оболочке нашего рта и носа, а также в нашем кишечнике», - объясняет он.

Чтобы сделать эту книгу, Улицы шли на больших высотах, через леса, босиком, на спине и под полнолуние. С любопытством, будучи единственным проводником, он следовал рекам и паломническим маршрутам. Он старался ходить энергично, осознанно и перечислять запахи, когда ходил.

Результаты собраны в 52 коротких главах, каждая из которых посвящена тому, как каждый день наслаждаться прогулкой или, как ее называют улицы, прогулкой.

Эксперт предлагает десятки инновационных способов заставить любого человека любого возраста и уровня физической подготовки ходить. Исследования показывают, что даже очень короткая или очень медленная прогулка дает много преимуществ. Прогулки в холод, ветер и дождь также имеют свои награды, а поездки по грязи улучшают настроение, помогают сосредоточиться и облегчить астму.

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