Сенатор кубинского происхождения Марко Рубио присоединился к полемике по поводу присутствия российского военного Дмитрия Владимировича Таранцова на посту атташе посольства Российской Федерации в Колумбии. Он сослался на этот вопрос в связи с обвинениями, которые возникли в адрес полковника со стороны колумбийских СМИ за его предполагаемую причастность к российскому вмешательству в американские выборы 2016 года.

Конгрессмен Рубио, который является членом Республиканской партии и является членом Специальной комиссии Сената США по разведке и является ее старейшим членом, ответил на вопрос, заданный ему по этому вопросу во время его визита в венесуэльскую общину в Дорале, штат Флорида.

«Какое совпадение, что он в Колумбии!» , воскликнул Рубио в раунде вопросов, прежде чем сказать, что он уже более года предупреждает, что «элементы международных левых стремятся вмешаться и создать хаос на выборах в Колумбии».

По словам сенатора, этот блок попытается вмешаться в дела Латинской Америки с помощью таких стратегий, как хаос и дезинформация, при поддержке людей из Кубы и Венесуэлы.

Столкнувшись с обвинениями, которые распространились вокруг Дмитрия Таранцова, «который намерен представить его [...] как кибершпиона, якобы связанного с действиями по вмешательству в выборы в США», посольство Российской Федерации выпустило пресс-релиз в защиту своего военного атташе.

В российском дипломатическом ведомстве отмечают, что Таранцов — кадровый военный, который уже был направлен в другие миссии за рубежом. Как уже сообщал Infobae, он и его жена Виталия Анатольевна Таранцова числятся военными авиаатташе в списке дипломаты в Соединенных Штатах летом 2014 года. Полковник также фигурирует в дипломатическом справочнике правительства Канады в 2007 году.

По окончании миссии полковника Таранцова в США российское посольство заверяет, что это произошло в нормальных условиях «и вернулось в Россию в июле 2015 года, то есть более чем за год до президентских выборов в США. У.У.».

Кроме того, они отмечают, что обвинения против Таранцова вытекают из газетной статьи Foreign Policy, в которой также цитируется отчет комитета по разведке Сената США о вышеупомянутом вмешательстве, документ, в котором фигурирует фамилия Таранцова.

Среди тысяч страниц пятитомного отчета вряд ли можно найти краткого упоминания о Таранцове, который говорит, что «неизвестно, присутствовал ли Таранцов на мероприятии»; в частности, в разделе «Усилия России по исследованию избирательных систем и процессов в США, а также других элементов голосования инфраструктура». Его имя или отчество даже не указаны в остальных документах.

Заявление завершается тем, что эти сообщения вокруг Таранцова представляют собой «еще одну грань спафобии на грани охоты на ведьм». Точка. Ничего другого».

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