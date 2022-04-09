смотреть гол peru universitario vs ayacucho fc смотреть в прямом эфире лига 1 дата 9 при воспроизведении расписания где как смотреть потоковое ТВ ссылка бесплатно

Universitario vs Ayacucho FC: команда сливок встретится с «Зорросом» в это воскресенье, 10 апреля, на стадионе Сьюдад-де-Кумана на 9-й день турнира по апертуре Первая лига. Вот все подробности.

Университарио прибывает в матч с ФК Аякучо после триумфа против ADT (2-1) и с этим результатом сокращает серию из трех игр без победы в турнире Апертуры: поражение против Депортиво Муниципаль на выезде (2-1) и Депортиво Бинасьональ в Хульяке (1-0); и ничья против Сьенсиано в Монументальный. Кремы проследили за их недавним матчем, но ощущения в игре по-прежнему не радуют фанатов «меренге».

Университарио придется столкнуться с высотой провинции Уаманга (2772 метра над уровнем моря) против такой команды, как ФК «Аякучо», которая столкнулась с износом своего недавнего матча за Кубок Южной Америки.

«Аякучо» встретится с «Университарио» после проигрыша «Сан-Паулу» (3-2) южноамериканцем в четверг, 7 апреля, и с чувством, что в конце матча ему может быть больше удачи. Кроме того, физическое развертывание привело к значительному износу тех, кто возглавлял Алехандро Апуд.

Аякучо завоевал позиции в турнирной таблице турнира Апертура после двух поражений подряд от Сьенсиано (1-3) и Депортиво Бинасьональ (2-3) с двумя положительными результатами: ничья с ADT в качестве гостя и последняя победа над UTC в Кумана-Сити.

«Зоррос» набрал 10 очков в восьми матчах Лиги 1 и занимает 11-е место в турнирной таблице. Со своей стороны, Университарио с 13 подразделениями занимает седьмое место.

Тренер «Университарио» Альваро Гутьеррес вызвал форварда Энди Поло, недавно нанятого клубом, после того, как выступил с заявлением относительно решения его личных проблем. Таким образом, нападающий снова дебютировал в кремовой футболке.

Уругвайский тренер не сможет рассчитывать на вратаря Хосе Карвальо и травмированного Альдо Корсо. А включение Альберто Кинтеро ожидает наблюдения и медицинского освидетельствования. Поэтому Диего Ромеро останется в воротах, а Иван Сантильян вернется в стартовую команду.

ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ ПРОСМОТРА УНИВЕРСИТАРИО ПРОТИВ АЯКУЧО

Матч Университарио против ФК Аякучо будет транслироваться на Gol Perú через сигнал платного телевидения Movistar Tv на каналах 14 и 714 HD. Дуэль также можно смотреть в прямом эфире и в прямом эфире через приложение Movistar Play.

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ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ УНИВЕРСИТАРИО VS АЯКУЧО

Университет: Диего Ромеро; Пьеро Гусман, Федерико Алонсо, Нелиньо Кина; Герсон Баррето, Анхель Кайетано, Хорхе Мурругарра, Иван Сантиллан; Пьеро Киспе, Родриго Вилька и Алекс Валера.

ФК «Аякучо»: Итало Эспиноза, Минзум Квина, Эдинсон Чавес, Алдайр Салазар, Хосе Гвидино, Жаир Толедо, Хуан Моралес, Эрик Барриос, Хосе Пароди, Кристиан Течера и Николас Ройон.

РАСПИСАНИЕ МАТЧА УНИВЕРСИТАРИО — АЯКУЧО

- Перу: 15:30

- Мексика: 14:30

- США (Майами): 15:30

- Колумбия: 15:30

- Эквадор: 15:30

- Венесуэла: 16:30

- Боливия: 16:30

- Парагвай: 17:30

- Уругвай: 17:30

- Чили: 17:30

- Аргентина: 17:30

- Бразилия: 17:30

- Испания: 21:30

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ УНИВЕРСИТАРИО VS АЯКУЧО

14.08.21 Университет Аякучо 1-1

15.05.21 Университет Аякучо 3-3

18.09.20 Университет 1-0 Аякучо

09/11/19 Университет 3-2 Аякучо

25.05.19 Университет Аякучо 2-0

29.09.18 Университет Аякучо 4-2

10.06.18 Университет 1-1 Аякучо

20.04.18 Университет Аякучо 4-2

04/03/18 Университет 1-1 Аякучо

26.11.17 Университет Аякучо 3-3

29.07.17 Университет 2-0 Аякучо

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

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