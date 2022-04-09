Видео: мужчина противостоит подозреваемым грабителям на станции TransMilenio de Banderas

На видео был записан момент, когда мужчина, которому в то время помогал только зонтик, с которым он видел двух мужчин, подвергшихся нападению в ТрансМиленио, утверждал, что защищает себя, указав, что пытается ограбить их.

На снимках видно, как снаружи одного из сочлененных транспортных автобусов явно запутанный человек оскорбляет и приглашает двух мужчин выйти на станцию, чтобы противостоять им.

Этот момент привлек внимание людей, которые находились поблизости в ожидании других маршрутов, помимо тех, кто находился в автобусе, о котором идет речь. С тех пор некоторые пользователи собирались и инициировали своего рода загонные и физические атаки на двух предполагаемых преступников.

Вам может быть интересно: директор Национальной полиции призвал ускорить расследование сексуальных надругательств патрульного катера в Боготе

На месте один из противостоявших мужчин в красной кепке и синей куртке вышел из автобуса, решив дать отпор, но сразу же, после короткой погони, убежал со стороны станции Бандерас в Кеннеди.

Тем временем другой мужчина, который был бы его сообщником, носил белую куртку и джинсы. Помимо чемодана, он был окружен людьми, которые собрались вместе, чтобы защитить человека, который сказал, что хотят его украсть.

Этот подозреваемый преступник не смог ничего сделать, пока на него напали несколько человек и содержались под стражей до прибытия некоторых представителей власти TransMilenio или логистического персонала.

Видео было снято другим пользователем, который заметил ситуацию:

Ситуация не происходит изолированно в самой важной транспортной системе столицы, поскольку, по данным Секретариата безопасности Боготы, только за первые два месяца года в TransMilenio было совершено более 1400 ограблений, что составляет примерно 25 краж в день.

Между тем, советник Диана Диаго из Демократического центра заявила, что в 2021 году количество ограблений достигло 3468 на станциях, в то время как по другим данным, по данным Диаго, в автобусах эта цифра была выше 3000 случаев, что было рассчитано на продовольственных маршрутах с аналогичной цифрой.

Недавно в балансе, представленном мэрией Боготы под названием «Более 25 000 глаз Atentos», были раскрыты некоторые стратегии, которые в настоящее время реализуются в транспортной системе, стремясь синхронизировать план действий в чрезвычайных ситуациях со всеми логистическими субъектами, которые помогают в TransMilenio работа на каждой из станций.

В докладе было зафиксировано, что более 70 преступников были захвачены на месте преступления, а чуть более 1500 холодного оружия было изъято на багажниках и автобусах, а также 11 других травматических видов оружия.

По данным Personería de Bogotá, больше всего пострадали и больше всего краж в 2021 году были станции на северной магистрали, Каракас-авеню на юге, а также на улице 80.

Аналогичным образом, NQS, хотя он меньше всего страдает от ограблений: тенденция такова, что жертвы, как правило, уходят на юг. Что касается станций, то TransMilenio и Personería согласились с тем, что Avenida Himénez, Северный портал и Южный портал являются местом, где чаще всего происходят кражи, среди прочего, совершаемые организациями.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







