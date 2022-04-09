Видео: взрывчатка деактивирована в Чинакота в Норте-де-Сантандер

В пятницу вечером полиция по борьбе с взрывчаткой привела в действие контролируемым образом устройство, которое, по-видимому, было оставлено на несколько дней на дороге, ведущей в туристический муниципалитет Чинакота (Северный Сантандер) и которое является одним из самых посещаемых во время Пасхальной недели.

«Сегодня днем мы были проинформированы кооперативом сети гражданского участия департамента в дорожной сети о том, что на холме недалеко от муниципалитета Чинакота был подозрительный объект, немедленно активировавший протоколы, которые у нас есть для этих ситуаций», - сказал полковник Карлос Мартинес, командир полиции отдела.

Столкнувшись с ситуацией, офицер указал, что специалисты по борьбе с взрывчатыми веществами должны были взорвать устройство контролируемым образом.

«Специализированные подразделения перемещаются, район оцепляется и немедленно, согласно диагнозу возможного взрывного заряда, они уничтожаются, нейтрализуя его и избегая любого сопутствующего ущерба. Ситуация уже нейтрализована, дорога восстановлена, полиция патрулирует в этом районе. У нас также есть поддержка со стороны Национальной армии и мы остаемся привержены безопасности Северного Сантандера», - сказал он.









Полковник Мартинес объяснил установку взрывчатки партизаном ELN, который недавно нанес вооруженный удар в Кататумбо.

«Информация и экспертиза говорят нам, что это обвинение было оставлено там несколько дней назад террористами, возможно, когда Армия Армии обороны провела ограничения в последние несколько дней в различных частях департамента, не задумываясь, как обычно, об ущербе, который они могли причинить гражданским лицам, детям и гражданским лицам лиц общества, которые проходят транзитом через этот горный район», - добавил он

Офицер предложил гражданам продолжать сообщать через линию 123 о любой подобной ситуации, чтобы продолжать охранять граждан, и сказал, что на дорогах департамента полиция и армия обеспечивают безопасность путешественников во время Страстной недели.





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