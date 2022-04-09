Украина сообщила, что российские войска изнасиловали несовершеннолетних во время оккупации в городе Буча

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Уполномоченный по правам человека украинского парламента Людмила Денисова осудила в пятницу, что российские войска изнасиловали несовершеннолетних во время оккупации города Буча, недалеко от столицы, Киева.

Денисова опубликовала сообщение на своей странице в Facebook, в котором рассказывается о случае, по крайней мере, двух несовершеннолетних, четырнадцатилетней девочки и одиннадцатилетнего мальчика, которые, как утверждается, были изнасилованы российскими оккупантами.

В этом контексте Денисова призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацию Объединенных Наций расследовать эти факты.

«Нет места на земле или в аду, где эти расистские преступники могли бы спрятаться от мести», — заявил украинский депутат, который настаивал на том, что изнасилование «строго запрещено» Женевской конвенцией о международном гуманитарном праве 1949 года.

Las tropas rusas son acusadas de masacrar a la población civil de Bucha durante sus ataques REUTERS

С другой стороны, военная администрация Кривого Рога — город, расположенный на юге центральной части страны между Николаевом и Запорожьем — также сообщила о случаях изнасилования украинских гражданских лиц российскими солдатами, сообщает немецкое агентство DPA.

НАПАДЕНИЕ В КРА

По меньшей мере 50 человек погибли, в том числе четверо детей, и еще 100 получили ранения в эту пятницу в результате ракетного обстрела Краматорска вокзал, город на востоке Украины, где сотни людей ждали поезда, чтобы покинуть регион.

«Более 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате ракетного обстрела станции (...) Это преднамеренное нападение», — заявил в Telegram глава украинской железнодорожной компании «Укрзализныця» Александр Камышин.

Спустя несколько минут спасательные службы сообщили, что погибло не менее 50 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что ожидает «сильного глобального ответа» от первых мировых держав после нападения России на железнодорожный вокзал в украинском городе Краматорск, в Донецкой области.

«Как и массовое убийство в Буче, как и многие другие российские военные преступления, ракетный обстрел в Краматорске должен быть одним из обвинений в (международных) судах, что обязательно произойдет», - сказал украинский президент в своей вечерней речи, говорится в заявлении президента.

Зеленский заявил, что во всем мире будут предприняты усилия по установлению того, что происходило «минута за минутой» во время вторжения России в Украину. «Кто что делал, кто отдавал приказы. Откуда взялась ракета, кто ее нес, кто отдал приказ и как координировалась атака», — добавил президент, предупредив, что «ответственность неизбежна».

«Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за нападение на украинские силы, что случайно обвинили Россию», - сказал он, добавив, что российское информационное агентство Sputnik сообщило, что атака «была нанесена, пока ракеты еще находились в воздухе».

(С информацией от Europa Press)

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