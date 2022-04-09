Украина надеется стать кандидатом на членство в Европейском союзе в этом году

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что в июне 2022 года на саммите лидеров Европейского Союза Украина может стать кандидатом на членство.

«Мы надеемся, что на саммите лидеров Евросоюза в июне этого года Украина станет кандидатом на членство, и этот процесс откроет новые политические горизонты, но прежде всего финансовые горизонты для нас», - сказал он, сообщает агентство «Интерфакс».

Фактически председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в эту пятницу из Киева, где она встречалась с президентом Владимиром Зеленским, ускорить вступление страны в Евросоюз.

«Мы максимально ускорим этот процесс, обеспечивая при этом соблюдение всех условий», — заявил Фон дер Ляйен после передачи президенту Украины анкеты о вступлении.

Ucrania sigue a la espera de formar parte de la UE

Этот документ занимает центральное место в заключении, составленном Европейской исполнительной властью, чтобы высказать свое мнение о вариантах вступления в клуб сообщества страны-кандидата. «Здесь начинается дорога в ЕС. Мы будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы работать с этой общей базой», - сказал он украинскому президенту.

Длительный процесс расширения не является единственным препятствием для стремления Украины вступить на ускоренный путь, поскольку в ЕС есть государства-члены, которые неохотно ускоряют процедуры, основанные на заслугах.

Другим элементом этого уравнения является ситуация в балканских странах, которые уже более десяти лет вступают в ЕС и не имеют никаких признаков доступа к блоку в краткосрочной перспективе.

УЧАСТИЕ В ОБСЕ

С другой стороны, из-за последнего нападения на железнодорожный вокзал в городе Краматорск министр иностранных дел Украины Димитро Кулеба заверил в своем официальном профиле в Twitter, что «агрессия России и неоправданные зверства пошатнули основы хельсинкского заключительного акта».

«Участие России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления, установите процедуру и устраните их», — потребовал он.

Ранее на этой неделе Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ (СММ) в Украине завершила временную эвакуацию всех своих международных членов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

«С завершением этой временной эвакуации информационная деятельность приостановлена, но объекты и активы сохраняются в ожидании возвращения к операциям в Украине», - сказал он в четверг.

(С информацией от Europa Press)

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