Уловки по уничтожению муравьев на растениях без использования химикатов

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Все мы видели насекомых, которые ходят вокруг растения, которое мы оставляем в саду, в доме или в наших комнатах, в основном муравьев. И с ними трудно бороться, так как они способны съесть зеленый элемент за считанные минуты. Известно, что на рынке существует большое количество продуктов для их устранения. Однако иногда мы ищем другие методы, помимо этих ресурсов, которые могут нанести вред здоровью.

Таким образом, если вы хотите использовать химикаты в своем доме, мы научим вас пяти домашним трюкам, которые помогут вам отогнать муравьев до того, как они проникнут во внутренние и внешние пространства вашего дома. Обратите внимание, так как идея состоит в том, чтобы избежать отравления или уничтожения растений.

Правда, присутствие того или иного муравья в доме — это то, что не представляет никакой угрозы. Однако, если мы увидим то или иное, очень вероятно, что чума усилится и станет серьезной проблемой в помещениях и на открытом воздухе. Узнайте, как этого избежать.

ДЕЙСТВИЯ ПО УДАЛЕНИЮ МУРАВЬЕВ С РАСТЕНИЙ

1. АГУА ДЕ АХО

В качестве первого элемента являются серосодержащие соединения и запах чеснока, так как они раздражают муравьев. Таким образом, этот вход помогает отогнать их и защитить весь дом. Как это сделать? Просто положите несколько измельченных зубчиков чеснока в кастрюлю с водой и дайте постоять не менее 24 часов. Он хорошо справляется со временем, чтобы дать эффект.

По истечении 24 часов нагрейте смесь на медленном огне в течение 15 минут. Наконец, вылейте в распылитель и нанесите его, если на растениях есть муравьи или где это необходимо. Не переусердствуйте, чтобы не повредить их.

2. АРРОЗ

Согласно старому домашнему трюку, рис может уничтожить мелких муравьев, когда он ферментируется внутри муравейника. Однако некоторые сомневаются в его эффективности, поскольку нет научных доказательств, подтверждающих его. В любом случае, мы хотим поделиться им для всех, кто хочет попробовать.

С другой стороны, этот метод так же прост, как бросить несколько зерен белого риса вдоль пути, по которому ездят эти насекомые. Увидев их, муравьи оставляют свой груз, чтобы собрать зерна и отвезти их в муравейник. Оказавшись там, тепло заставляет рис бродить и муравьи без проблем исчезнут из сада или дома.

3. АПЕЛЬСИНОВАЯ КОР

Да, вы можете использовать фрукт. Согласно исследованию, проведенному Университетом Ннамди Азикиве в Нигерии, апельсиновая корка выделяет вещество, которое очень раздражает муравьев. Поэтому, если у вас есть муравьи в горшках, нарежьте апельсиновую корку небольшими кусочками и разбросайте их по дорожке, по которой они обычно ходят. Это будет непросто, но стоит попробовать.

Las hormigas siempre aparecen en temporadas de verano.

4. ЛЕВАДУРА

Этот продукт считается очень раздражающим для муравьев, но научных доказательств об этом нет. Однако люди обращаются к нему за советом или рекомендациями в Интернете. В этом смысле, если вы хотите использовать этот метод, приготовьте смесь из 100 г дрожжей в литре воды со 100 г сахара. Затем поместите средство в небольшие контейнеры и распределите их по участкам сада, где есть муравьи. Будьте очень осторожны, будьте точны.

5. БИКАРБОНАТ НАТРИЯ

Наконец, есть элемент, известный как пищевая сода, который довольно эффективен для отпугивания муравьев и предотвращения их проникновения в сад или дом. Вам просто нужно распределить этот порошок вокруг растений или вдоль пути, по которому обычно путешествуют муравьи. Аналогичного эффекта можно достичь и при использовании таких продуктов, как соль. Любой из них даст положительные результаты.

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