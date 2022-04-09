Они изъяли полтонны наркотиков на сумму 13 миллионов долларов на границе с Тамаулипасом

Агенты таможенной и пограничной службы США (CBP) изъяли почти полтонны наркотиков на пересечении между Нуэво-Ларедо, Тамаулипас, и Южным Техасом, стоимость которых оценивалась в 13,6 миллиона долларов.

Согласно отчету Бюро полевых операций, они перехватили груз на грузовом объекте Pharr International Bridge. В партии находились пакеты с фентанилом, кокаином, героином, и большая часть из них была метамфетамином.

Страхование состоялось 6 апреля, когда сотрудники таможенно-пограничной службы обнаружили коммерческий трейлер, прибывший из Мексики. Картели, осуществляющие операции на так называемой малой границе, якобы занимались незаконным оборотом наркотиков.

Во-первых, агент США, отвечающий за проверку, использовал системы неинтрузивного контроля, а также поддержку с помощью собачьего бинома, который выполнял положительное обнаружение. Так они нашли 10 упаковок весом 3,58 кг предполагаемого фентанила и еще 10 упаковок с 1,22 кг кокаина.

Они также изъяли еще десяток упаковок, содержащих 1,24 кг героина и 3618 упаковок метамфетамина, вес которых оценивался в 433 килограмма. Все наркотические средства были спрятаны, и их конкретная судьба на территории США до сих пор не определена.

«Грузовой объект Фарра продолжает оставаться объектом контрабанды, но сотрудники таможенно-пограничной службы неустанно используют все доступные ресурсы для обнаружения и пресечения этих попыток контрабанды», — заявил директор порта Карлос Родригес.

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