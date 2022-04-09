Они сообщают, что около 300 000 жюри проголосовало дважды на выборах в Конгресс

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Согласно инициативе Colombia Transparente, почти 300 000 жюри на последних выборах в законодательные органы 13 марта проголосовали дважды: один за столом, за которым они осуществляли надзор, а другой — за регистрацией бюллетеней.

На радиостанции RCN они проконсультировались с лидером этой организации Серхио Альзате, который заверил, что плохая работа была рассчитана.

«Это было не спонтанно, более 600 тысяч голосующих присяжных сознательно, преднамеренно, преднамеренно и спланированных регистратором, смогли проголосовать дважды, именно так поступили более 300 тысяч из них», - сказал он.

В результате проведенного ими контроля было установлено, что лица, назначенные для наблюдения за выборами 13 марта, платили за столами, где они выполняли свою работу, и за столом, где были зарегистрированы избирательные бюллетени.

«Это подтверждается протоколами, которые контрастируют с решениями о назначении, в которых они голосуют в качестве голосующих жюри в должности. Но в этом же месте и за другим столом они голосуют как граждане», - добавил он на вокзале.

Между тем, в телевизионном новостном репортаже Noticias RCN указано, что доказательный материал для этого двойного голосования будет добавлен к жалобе, которая была подана в Генеральную прокуратуру, где они уже начали процесс в октябре 2021 года.

Кроме того, они утверждали, что программное обеспечение, которое они использовали в ЗАГСе, позволяло профилировать присяжных в пользу людей, близких к регистратору Александру Веге.

«Присяжные обнаружили, что национальный регистратор сам отправил профиль типов присяжных, которые он выберет для конгрессменов и кандидатов в конгресс, чтобы люди с этими профилями были выбраны и что, в свою очередь, их выборы благоприятствовали им», - сказал Альзате в этой новости.

Эти обвинения стали известны именно тогда, когда Генеральная прокуратура объявила о проведении дисциплинарного расследования в отношении Vega в связи с остальными нарушениями, которые могли произойти на выборах в Конгресс.

Генеральный прокурор Маргарита Кабельо Бланко указала, что это решение было принято на основе неоднократных жалоб, высказанных различными гражданскими и политическими кругами, а также на основе анализа информации, проведенной прокуратурой, которая соответствует множественным аномалиям, имевшим место в в разгар выборов в законодательные органы.

«Расследование направлено на то, чтобы определить, мог ли регистратор совершать дисциплинарные проступки, связанные с предполагаемыми нарушениями при отборе и найме на работу штата и возможным упущением в функциях контроля за голосованием и в обучении присяжных», - пояснил прокурор в видеоролике.

Он также указал, что наблюдательный орган начал предварительное расследование для некоторых должностных лиц Секретаря в связи с нарушениями, имевшими место в процессах регистрации бюллетеней или передачи избирательных участков в день выборов, в которых новое подтверждение Конгресса было определено как спорное единых кандидатов от политических коалиций, которые будут участвовать в первом президентском туре.

С другой стороны, он заверяет, что элитная группа государственной прокуратуры, состоящая из четырех делегированных прокуроров, уже приняла первые решения по 1600 полученным жалобам и 400 жалобам, определив, что было возбуждено 33 дисциплинарных разбирательства в связи с возможными нарушениями совершаемые жюри за голосование, подкуп голосов, ограничение избирателя и ошибки при регистрации бюллетеней.

Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой, направлено на то, чтобы установить, были ли превышены ее функции, потребовав биометрической идентификации избирателей, предположительно, из-за незнания правовых положений, регулирующих этот вопрос, а также нарушений при отборе и найме компании «Индра» Sistemas S.A., из-за наличия ситуаций, которые могут поставить под угрозу прозрачность процедуры отбора и закупок этой компании и в случае предполагаемого конфликта интересов».

Аналогичным образом, Государственная прокуратура пытается установить, имело ли место «упущение» в своих функциях в отношении принятия решений, направленных на недопущение нарушений и обеспечение должной бдительности и контроля при предварительном подсчете голосов ввиду ее функциональных обязанностей, а также невыполнения его функции в связи с недостатками, недостатками или упущениями в подготовке жюри для голосования.





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