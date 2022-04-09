По оценкам США, Россия стремится мобилизовать более 60 000 новобранцев для увеличения своей боевой мощи

FOTO DE ARCHIVO: Soldados rusos en un tanque durante unas maniobras realizadas en el óblast de Leningrado, Rusia, en esta imagen cedida publicada el 14 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa de Rusia/Cedido a través de REUTERS

Соединенные Штаты сообщили, что Москва потеряла от 15 до 20 процентов боевой мощи и теперь будет стремиться мобилизовать более 60 000 новобранцев и резервистов на востоке Украины для усиления захвата восточного Донбасса.

Количество тактических подразделений в российском приграничном городе Белгород, расположенном в 80 километрах к северу от Харькова, увеличилось бы с 30 до 40, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Это означает, что в последние дни на восток страны переместилось еще 10 000 солдат, как объясняет американская сеть ABC News. «Мы считаем, что этот район будет служить районом пополнения запасов российских войск. Мы видели признаки того, что некоторые подразделения движутся в сторону Белгорода», — признался он.

Точно так же представитель министерства обороны США утверждает, что Россия концентрирует свою энергию и усилия на юге и востоке страны. «Трудно точно сказать, где находится каждый из этих (солдат), но мы видели, как они увеличиваются», - сказал он.

Un alto funcionario de Defensa norteamericano informó que Moscú ha perdido entre el 15 y el 20 por ciento de sus fuerzas de ataque STRINGER | EFE

С другой стороны, он заверил, что «борьба» за последние восемь лет в регионе послужила тому, чтобы обе армии были «знакомы» с местностью, населенными пунктами и линиями связи, поэтому он ожидает «боя с ножами». «Это может быть очень кроваво и очень уродливо», - сказал он.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил на прошлой неделе, что появились сообщения о том, что десятки тысяч резервистов мобилизуются для поддержки российских подразделений на границе с Донбассом после потерь их войск на севере Украины.

Кроме того, украинские вооруженные силы заверили во вторник, что Россия «перегруппирует войска» и «сосредоточит свои усилия» на подготовке к военному наступлению на востоке страны, применительно к региону Донбасса, где расположены самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики.

«Цель — установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Российский враг пытается улучшить позиции подразделений в оперативных районах Тавриты и Южнобужского», — подчеркнул Генеральный штаб украинской армии в сообщении на своем аккаунте в социальной сети Facebook.

(С информацией от Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: