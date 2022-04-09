Международная кампания «Встать на защиту Украины» уже собрала 9,9 млрд долларов

European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

Международная кампания пожертвований «Встанем на защиту Украины» уже собрала 9,1 миллиарда евро (9,9 миллиарда долларов США) для поддержки перемещенных лиц в результате вооруженного конфликта в Украине как внутри страны, так и за ее пределами.

Из этой суммы Европейская комиссия внесла 1 миллиард долларов. «Солидарность стран, компаний и людей во всем мире дает некоторый свет в этот темный час», — заявила президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что касается остальных доноров, то 5 миллиардов евро принадлежат займам и грантам европейских государственных финансовых учреждений, таких как Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Банк развития Совета Европы.

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

ЕИБ, который уже выделил 668 миллионов евро для удовлетворения неотложных казначейских потребностей правительства Украины, предоставляет программу на 4 миллиарда евро на 2022 и 2023 годы, чтобы помочь городам и регионам стран-членов ЕС «удовлетворить неотложные инвестиционные потребности и проблемы, связанные с получением и интеграция военных беженцев из Украины».

Остальные 4,1 миллиарда евро — это финансовые взносы и пожертвования натурой для внутренне перемещенных лиц и беженцев, сделанные правительствами, предприятиями и частными лицами по всему миру.

«Мы продолжим оказывать поддержку, и когда бомбы перестанут падать, мы поможем украинцам восстановить свою страну. Мы продолжим отстаивать интересы Украины», — заявил фон дер Ляйен.

Кампания была объявлена 26 марта Европейской комиссией и правительством Канады в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

«Мы продолжим поддерживать украинский народ, перемещенный в результате неоправданной войны (Владимира) Путина. Будь то еда, вода, жилье или медицинская помощь, мы продолжим поддерживать вас и предоставлять вам необходимую помощь. Мы выступаем за Украину», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Из общего объема собранных средств 1,8 миллиарда будут направлены внутренне перемещенным лицам и 7,3 миллиарда — странам, принимающим беженцев.

В странах ЕС проживает более четырех миллионов украинцев, которым будут выделены средства на питание, жилье, медицинскую и образовательную помощь и трудоустройство.

На заключительном мероприятии кампании, проведенном во Дворце Лазенки в Варшаве, Фон дер Ляйен и президент Польши Анджей Дуда, присутствовавшие на мероприятии, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, участвовавший в видеоконференции, выразили свою солидарность с украинским народом.

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

По данным международной организации Global Citizen, ответственной за эту инициативу, было решено, что Варшава будет принимать у себя завершение кампании «в знак признания выдающейся роли польского народа в принятии 2,5 миллиона беженцев» из Украины.

«Сегодня мы поддерживаем миллионы беженцев из Украины и нуждающихся людей. Мы уже многое сделали, но в ближайшее время Украине потребуется значительная финансовая поддержка. Такую поддержку западные страны получили после Второй мировой войны: новый план Маршалла для Украины», — заявил Дуда в комментариях, собранных официальным польским информационным агентством PAP.

Президент Зеленский заявил, что «через 45 дней после нападения на крупнейшую страну в мире в результате агрессии Украина, самая большая мужественная страна в мире», «объединила демократический мир».

Он завершился призывом о том, что «из уважения к мужеству, которого заслуживает украинский народ», все зрители «убеждают своих политиков» отправить оружие в свою страну и ввести дополнительные санкции против России.

Desplazados ucranianos por la guerra

Во время конференции был показан видеоролик с посланиями европейских лидеров, в том числе президента правительства Испании Педро Санчеса, который подчеркнул, что «мир должен быть единым, чтобы помочь Украине справиться с ужасным гуманитарным кризисом».

Кроме того, представителям нескольких неправительственных организаций и добровольцам было предложено поделиться своими свидетельскими показаниями и рассказать о своей работе по приему беженцев и оказанию им помощи в различных частях Польши.

По оценкам, более 6,5 миллиона украинцев были перемещены из-за войны, половина из них находится за пределами своей страны, и около 2,5 миллиона из них прибыли в Польшу.

Кампания «Вставай за Украину» собрала поддержку тысяч людей по всему миру, которые выразили поддержку жертвам войны в социальных сетях.

Среди личностей и артистов шоу со всего мира, присоединившихся к этой инициативе, Алехандро Санс, Энни Леннокс, Билли Эйлиш, Деми Ловато, Элтон Джон, Хью Джекман, Хуанес, Кэти Перри, Мадонна, Майли Сайрус, Pearl Jam, Шакил О'Нил, U2 и многие другие.

С информацией от EuropaPress и EFE

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