Пять ключей к первому туру президентских выборов во Франции

FILE PHOTO: A combination picture shows five of the twelve candidates for the 2022 French presidential election, L-R: Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, French President Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, leader of far-left opposition La France Insoumise (France Unbowed - LFI) political party, Valerie Pecresse, head of the Paris Ile-de-France region and Les Republicains (LR) right-wing party candidate, Eric Zemmour, French far-right commentator and leader of far-right party "Reconquete!", after the official announcement in Paris, France. Picture taken in 2021 and 2022. REUTERS/Staff/File Photo

Первый тур президентских выборов во Франции, который состоится завтра, в воскресенье, должен будет ответить на пять основных вопросов.

ПРЕВЗОЙДЕТ ЛИ ПЕРО МАКРОНА?

Ни один опрос не предсказывает этого, но тенденция такова, что ультраправая Марин Ле Пен уже несколько дней продвигается вперед, в то время как кандидат на переизбрание, центрист Эммануэль Макрон, остается в состоянии застоя.

В некоторых опросах даже разница между ними составляет менее трех пунктов, что находится в пределах погрешности. Если эта динамика сохранится, крайне правый кандидат может одержать очень символическую победу в это воскресенье, что послужит трамплином для второго тура, который состоится 24 апреля.

Для этого у него хороший резерв голосов среди тех, кто сейчас выбирает ультраправого Эрика Заммура (9% намерения голосования), который обозначил нисходящую траекторию в опросах.

Macron y Le Pen en una reunión de 2019 (Reuters) REUTERS

Это был бы личный успех для кандидата, который видел, как многие ее главные союзники отказались от нее в пользу Земмура и что она увидит стратегию сглаживания наиболее спорных осей ее программы, таких как иммиграция или антиевропеизм, подтвержденной.

ВЫЙДЕТ ЛИ МЕЛАНШОН ВО ВТОРОЙ РАУНД?

Левый кандидат повторяет то, что видит во втором туре, хотя самые оптимистичные опросы ставят его на 4 пункта от второго места.

Но Жан-Люк Меланшон, которому в возрасте 70 лет грозит свой третий тур на Елисейском, ускоряется на финальном отрезке призывами к «полезному голосованию», пытаясь собрать вместе левый электорат.

Это явный призыв к избирателю эколога Янника Жадо (5% намерения проголосовать), коммуниста Фабьена Русселя (3%) и социалистки Анны Идальго (2%), которые могут дать ему тот толчок, который ему нужен, чтобы преодолеть Ле Пен и избежать лицом к лицу пятилетней давности.

ЗАПИСЬ ВОЗДЕРЖАНИЯ?

Уровень участия является неизвестным в этом первом туре, потому что его окончательный процент будет во многом зависеть от результатов. Существует несколько опросов, которые показывают, что число воздержавшихся может составлять около 28,4 процента или выше, аналогично 2002 году, что является самым высоким показателем за всю историю Пятой республики.

В разгар пандемии и войны в Украине кампания вызвала меньший интерес, чем в прошлом, к президентским выборам, предпочтительным выборам французов, которые обычно приводят к 80% переписи населения.

La apatía domina el ambiente político (Reuters) REUTERS

Почти две трети французов заявили, что не заинтересованы в этих выборах, а 12% даже признались, что не знали, что в это воскресенье был день выборов.

Рядом с вопросом об участии стоит вопрос о неопределившихся, поскольку почти треть тех, кто говорит, что они пойдут голосовать, говорят, что они все еще не знают, для кого или говорят, что могут изменить бюллетени в последнюю минуту.

БУДЕТ ЛИ У УМЕРЕННЫХ ПРАВЫХ САМЫЙ ХУДШИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Спустя пять лет после первого отсутствия во втором туре умеренные правые вновь оказались на пути к тому, чтобы не участвовать в решающей дуэли, и, если опросы верны, их кандидат, президент Парижского региона Валери Пекресс, указывает на худший результат в истории партии Жака де Голля, Жак Ширак или Николя Саркзой.

В 2017 году бывшему премьер-министру Франсуа Фийону, охваченному коррупционным скандалом, было менее полумиллиона голосов от победы над Ле Пен, но в итоге партия «Голлист» впервые в истории вышла из второго тура.

Избранный на первичной закрытой для боевиков первичной партии, Пекресс упал в опросах, примерно до 9%, согласно последним опросам, которые уже начали вновь открывать внутренние раны между сторонниками самого жесткого и умеренного крыла.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ?

Кандидат от Социалистической партии, мэр Парижа Анн Идальго, не сумела заставить свою кампанию пронизывать левых и опросы поставили ее на 2%, даже ниже порога, при котором государство возмещает расходы на предвыборную кампанию (5%).

Это далеко даже от 6,4%, которые были у Бенуа Хамона в 2017 году, который подписал худший результат в истории партии Франсуа Миттерана, через пять лет после того, как Франсуа Олланд стал вторым президентом-социалистом, избранным всеобщим голосованием.

Объявленный фиаско может поставить под сомнение выживание партии, разрывающейся между линией Идальго и ее первого секретаря Оливье Фора.

(С информацией из EFE)

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