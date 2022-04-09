«The Box» Challenge: Гамма удивила и сохранила свою кладовую полной в этом новом цикле

После реорганизации, которая произошла в командах с приходом нового цикла в соревновании, претенденты оказались с приятными сюрпризами, потому что теперь каждый капитан или победитель в различных испытаниях, возникающих на этом этапе, будет иметь возможность взять ключи от куба, пространство, где они могут вместе с другим участником наслаждаться преимуществами триумфа.
Первым, кто насладился кубиком, был Тарзан, который пригласил Порту на ночь, поесть, выпить бокал вина и вернуться домой с новой энергией.
«Порту, я действительно поверила в тебя. Атт: Тарзан. Приглашение сегодня, я буду ждать вас в своей ложе», - написал капитан «Альфы» своему бывшему товарищу по команде.
Пока это происходило в новом пространстве, команда Beta все еще говорила о реструктуризации, которую пережили соревнования накануне, там Ceta, ее капитан, выразил мнение, что Альфа останется с теми же членами, с которыми он начинал.
Несмотря на то, что Тарзан и Порту хорошо провели время, капитан команды Альфа выпил несколько напитков и осмелился попросить своего бывшего партнера о поцелуе, однако она была довольно неудобна словами участника и предпочла спать на диване на первом этаже куба.
«Не знаю, пойду ли я спать без поцелуя тебя сегодня, но я очень хочу поцеловать тебя... когда я спала с тобой той ночью, я бы поцеловалась, но сегодня я прошу тебя поцеловать... если ты не поцелуешь меня сегодня, я просто не Тарзан», — сказала победительница конкурса Captains Challenge.
Позже, за несколько минут до сна, вызывающий заявил о своей любви Порту, и она снова отвергла его, поэтому он обвинил ситуацию и упал на пол, чтобы сокрушаться, крича, что несколько испугало других вызывающих, находившихся возле роскошного домика.
«Порту! Я люблю тебя, все, чего я хочу, это поцелуй... ты всегда играешь с чувствами людей, а сегодня играешь со мной», — утверждал Тарзан.
В этом тесте один участник от каждой команды преодолел несколько препятствий, пока не добрался до корзины, где взял мяч, оттуда они вернулись за теми же очками и должны были бросить мяч в лунку в конце корта и попытаться забить с первой попытки. Если это было невозможно, члены команды, которые находились в этот момент, должны были вернуть мяч и вернуть его питчеру, чтобы попытаться забить его снова.
Первыми набрали девять очков члены команды «Гамма», которые быстро преодолевали своих соперников блоками, чтобы не дать им обогнать их, и тем самым сохранив заполненную кладовую еще один цикл. На втором месте оказался Альфа, которому пришлось выбирать между домашними внутренностями и картофелем или сушеной рыбой и маниокой, выбрав второй вариант.
На третьем месте и без возможности кормления оказалась команда Beta, которая также взяла жилет приговора для Самира.
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