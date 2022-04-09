«The Box» Challenge: Гамма удивила и сохранила свою кладовую полной в этом новом цикле

После реорганизации, которая произошла в командах с приходом нового цикла в соревновании, претенденты оказались с приятными сюрпризами, потому что теперь каждый капитан или победитель в различных испытаниях, возникающих на этом этапе, будет иметь возможность взять ключи от куба, пространство, где они могут вместе с другим участником наслаждаться преимуществами триумфа.

Первым, кто насладился кубиком, был Тарзан, который пригласил Порту на ночь, поесть, выпить бокал вина и вернуться домой с новой энергией.

«Порту, я действительно поверила в тебя. Атт: Тарзан. Приглашение сегодня, я буду ждать вас в своей ложе», - написал капитан «Альфы» своему бывшему товарищу по команде.

Пока это происходило в новом пространстве, команда Beta все еще говорила о реструктуризации, которую пережили соревнования накануне, там Ceta, ее капитан, выразил мнение, что Альфа останется с теми же членами, с которыми он начинал.

Несмотря на то, что Тарзан и Порту хорошо провели время, капитан команды Альфа выпил несколько напитков и осмелился попросить своего бывшего партнера о поцелуе, однако она была довольно неудобна словами участника и предпочла спать на диване на первом этаже куба.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

«Не знаю, пойду ли я спать без поцелуя тебя сегодня, но я очень хочу поцеловать тебя... когда я спала с тобой той ночью, я бы поцеловалась, но сегодня я прошу тебя поцеловать... если ты не поцелуешь меня сегодня, я просто не Тарзан», — сказала победительница конкурса Captains Challenge.

Позже, за несколько минут до сна, вызывающий заявил о своей любви Порту, и она снова отвергла его, поэтому он обвинил ситуацию и упал на пол, чтобы сокрушаться, крича, что несколько испугало других вызывающих, находившихся возле роскошного домика.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

«Порту! Я люблю тебя, все, чего я хочу, это поцелуй... ты всегда играешь с чувствами людей, а сегодня играешь со мной», — утверждал Тарзан.

В этом тесте один участник от каждой команды преодолел несколько препятствий, пока не добрался до корзины, где взял мяч, оттуда они вернулись за теми же очками и должны были бросить мяч в лунку в конце корта и попытаться забить с первой попытки. Если это было невозможно, члены команды, которые находились в этот момент, должны были вернуть мяч и вернуть его питчеру, чтобы попытаться забить его снова.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

Первыми набрали девять очков члены команды «Гамма», которые быстро преодолевали своих соперников блоками, чтобы не дать им обогнать их, и тем самым сохранив заполненную кладовую еще один цикл. На втором месте оказался Альфа, которому пришлось выбирать между домашними внутренностями и картофелем или сушеной рыбой и маниокой, выбрав второй вариант.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

На третьем месте и без возможности кормления оказалась команда Beta, которая также взяла жилет приговора для Самира.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

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