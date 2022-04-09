Шейнбаум и Монреаль раскритиковали НИС за предупреждение о том, что аннулирование мандата может быть признано недействительным

После того, как несколько должностных лиц так называемой «четвертой трансформации» на прошлой неделе нарушили запрет на выборы, выдвинув голосование в пользу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в ходе всенародного опроса по отмене мандатов, президент Национального избирательного института (INE) Лоренцо Кордова предупредил, что нарушения закона могут привести к тому, что Избирательный трибунал судебной власти Федерации (TEPJF) аннулирует этот процесс.

В этой связи глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум ответила в эту пятницу на своей пресс-конференции, что будет «последней каплей» для того, чтобы демократические учения, которые состоятся в это воскресенье, 10 апреля, были признаны недействительными. Стоит отметить, что она была одним из чиновников, нарушивших запрет, приняв участие в митинге у Памятника революции.





Он заверил, что директора настолько привязались к этой должности, что считают себя НИС.

Наконец, он сказал, что члены НСИ, не используя социальные сети для продвижения всенародного опроса, посвятили себя сдерживанию этого, что он считает ненормальным. «Вам это кажется нормальным? Это советник по выборам, посвятить себя в своем твиттере нападкам на главу правительства. Мне это не кажется нормальным», - подчеркнул он.





Со своей стороны, координатор Морены в Сенате Рикардо Монреаль охарактеризовал заявления Лоренцо Кордовой как неуместные, в дополнение к тому, что, как он заверил, они были призваны воспрепятствовать участию граждан в аннулировании мандата.

«Председатель НСИ заявил, что существует вероятность того, что это мероприятие по отзыву неопубликованного мандата, впервые реализованного в нашей стране, может быть отменено. Он говорит, что из-за непоследовательности и вмешательства государственных служащих, которые действовали вне закона, это не только несвоевременное выражение и заявление, но и направлено на воспрепятствование участию граждан»,

Будущий кандидат в президенты считает, что возможность аннулирования мандата за нарушение избирательного запрета плохо предвещает демократии, поскольку избирательный орган «должен призывать к участию и вести себя сдержанно и беспристрастно».

Монреаль отметил, что поляризация и конфронтация между НИС, главой федеральной исполнительной власти и политическими субъектами не повезло, потому что это создает не только препятствие для граждан для осуществления своего голоса в этом механизме прямой демократии, но и влияет на демократию страны.

По этой причине он выразил уверенность в том, что этот этап трудностей, влияющих на доверие граждан, может быть вскоре преодолен, и вновь заявил, что воспользуется своим правом аннулировать свой мандат в это воскресенье.