Профиль Vuelta a Turquía 2022, где Наиро Кинтана будет бороться за новый титул в сезоне

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

Велосипедист Boyacense Наиро Кинтана из Arkea Samsic начнет новое соревнование в это воскресенье на Tour de Turquía 2022, гонке, которую он никогда не делал и которая наполняет его команду и болельщиков ожиданиями, являясь одной из наиболее вероятных для завоевания титула.

Производитель кофе готов дебютировать в этом раунде, после четырех гонок на очень высоком уровне, поскольку до сих пор Кинтана одержал две победы на этапах и две победы в общем рейтинге: в Туре Приморские Альпы и Тур де ла Прованс до сих пор в этом году.

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

Наиро также показал себя в хорошей форме, заняв 5-е и 4-е места в общем зачете на Парижской Ницце и Вуэльте Каталонии против очень сильных соперников, таких как трехкратный победитель Вуэльты Испании Примоз Роглич и португалец Жоао Алмейда, который также сильно выделяется в этом году.

Помимо Наиро, в соревнованиях примут участие и другие колумбийцы, такие как его брат Дайер, который станет его самым важным сквайром на горе; Брэндон Рохас с дрон-хоппером Андрони Джокаттоли и Йохан Гарсия с Каха Рурал де Эспанья.

Всего в гонке будет более 1200 километров и 12 горных перевалов, главными героями которых станут производители кофе.

Тур Турции 2022 будет состоять из восьми этапов и будет проходить с 10 по 17 апреля, начиная с первого дня Бодрума, до Кушадаса около 202 км, где будут проходить несколько перевалов в середине гор.

Второй этап будет протяженностью 156 км и будет проходить между Сельчуком (Эфес) и Алачаты. Там спринтеры будут главными героями, а фавориты позаботятся о том, что будет третьим этапом, который будет иметь в основном плоскую планировку и в которых могут быть места, где болят боковые ветры.

Между Измиром (Конак) и Манисой (парк Спил Милли) пройдет четвертый день маршрута протяженностью 146,3 км. Альпинисты должны быть бдительными, так как маршрут имеет только один горный перевал 1-й категории, но это будет последние 13,9 километра, что позволит предварительно определить общую классификацию.

У спринтеров пятого дня будет еще один шанс одержать победу на дистанции 186 км от Манисы до Айвалыка, а на 6-м этапе трассы создадут самую большую сложность дня между местами Эдремит (Акчай) и Эджеабат (57. Алай Шехитлыги), разделенные на 201,5 км.

Седьмой этап, средняя гора, снова появляется с двумя горными перевалами между Гелиболу и Текирдагом, протяженность которых составляет 131 км, а последний день, восьмой, будет проходить в столице, Стамбуле, около 137 км маршрута, где конец будет отмечен трассой, хотя подъем будет только 3-й категории где новый станет известным чемпионом Османского раунда.

Есть надежда, что Наиро Кинтана сможет добиться этого нового триумфа для своего рекорда, своей команды и Колумбии, которая всегда поддерживала его на различных соревнованиях, в которых он выступал до сих пор в 2022 году.

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