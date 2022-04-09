Филартронический концерт, электронная музыка захватывает Медельинскую филармонию

В следующую субботу, 23 апреля, Медельинский филармонический оркестр не будет исследовать репертуар любого мастера классицизма или романтизма, а также сложности современной музыки, потому что на этом концерте они не смогут исполнить песни Пола Ван Дейка, Дэвида Гетта, Coldplay, Sia, Avicii.

Этот концерт является частью сезона разнообразной музыки и будет посвящен Дню Земли благодаря симфоническим аранжировкам Хулио Сезара Сьерры, которые позволят оркестру вживую смешать звуки, которые двигают мир.

По этому случаю режиссерами станут Татьяна Перес-Эрнандес и Хулио Сесар Сьерра, которые представят любителям электронной музыки смесь звуков и ощущений.

Перес-Эрнандес недавно был назначен новым директором-резидентом Filarmed. Она колумбийская виолончелистка и дирижер с большим опытом оркестровой и камерной музыки. Имеет степень магистра виолончели и степень магистра в области дирижирования оркестром. Он руководил Симфоническими оркестрами EAFIT, Iberacademy, ансамблем оркестра Симона Боливара Венесуэлы, Метрополитана дель Эхе Оэсте и другими.

С другой стороны, Хулио Сезар Сьерра — музыкальный композитор фильмов, аранжировщик, продюсер и композитор Будапештского симфонического оркестра, Македонского симфонического оркестра, Молодежного симфонического оркестра Сиэтла, Филармонического оркестра Боготы и оркестров Filarmed и других. Аранжировщик и продюсер премий Латинской Грэмми, Винья-дель-Мар и Ло Нуэстро.

Театр Универсидад де Медельин станет сценой для этого концерта в субботу, 23 апреля, в 18:00.

Билеты можно приобрести на сайте Latiquetera.com, в Premium Plaza или на центральной площади Ла-Тикетера Итагуи.

Медельинский филармонический оркестр впервые был номинирован на премию «Классические инновации: NEXT», которая присуждается инициативам, которые влияют на их сообщества с проектами, которые связывают музыку с социальным управлением и управлением контентом солидарности.

Наряду с филармонией есть двадцать номинантов, из которых будут выбраны десять финалистов, которые примут участие в мае следующего года в Ганновере, Германия, на финальный приз.

Номинация Filarmed присуждается за выдающуюся работу с детьми, молодежью, пожилыми людьми, частными компаниями, местными сообществами, детскими рок-группами, поп-певцами, бывшими комбатантами, студентами музыки и всемирно известными артистами.

Эти номинации присуждаются 15 музыкальными журналистами и экспертами из 13 стран, входящих в комитет, членом которого является Маурисио Пенья, который поддерживает номинацию Filarmed, поскольку «это, пожалуй, самый успешный пример частного оркестра в Колумбии. Как некоммерческая организация оркестр разработал модель управления, в которой музыка, социальная ответственность, общественные и корпоративные отношения пересекаются, чтобы предоставить жителям Медельина разнообразный музыкальный опыт в разных местах и на разных этапах их жизни».

Стоит помнить, что Медельинский филармонический оркестр верит в музыку как агента социальных преобразований и направляет свои усилия на реализацию бурных программ, ориентированных на нейроразнообразную молодежь, жертв и бывших комбатантов вооруженного конфликта в Колумбии, детей в сельских районах. пострадавшие от насилия и торговли наркотиками, слепые молодые люди, работники здравоохранения со всей страны.

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