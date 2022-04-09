Педро Кастильо просит Конгресс отменить закон, ограничивающий вопрос доверия

Президент Педро Кастильо и премьер-министр Анибал Торрес выступили с инициативой в Конгресс Республики, предложив отменить Закон 31355, который ограничивает использование вопроса о доверии и был утвержден по настоянию в октябре 2021 года. Документ был получен 8 апреля Бюро частей Законодательного собрания.

Это будет вторая попытка исполнительной власти опротестовать это правило, если вы подали жалобу в Конституционный суд (КС) и что суд признал ее неприемлемой.

Действующий в настоящее время закон гласит, что исполнительная власть может ставить вопрос о доверии только в вопросах, относящихся к ее компетенции, связанных с политикой правительства, но не в связи с утверждением конституционных реформ или тех, которые затрагивают исключительные и исключительные процедуры и полномочия парламента.

Законопроект будет направлен в парламентскую группу во главе с Патрисией Хуарес, Комитет по Конституции и Регламенту, где другие инициативы исполнительной власти уже были проигнорированы. Однако конгрессмен Виктор Кутипа (Свободное Перу) заявил, что будет просить о приоритете, «тем более на том этапе, в котором мы находимся».

ЧТО ИМЕННО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?

Управление конкретно предлагает отменить Закон № 31355 «Закон, который развивает вопрос доверия, регулируемый в последнем пункте статьи 132 и статье 133 Политической конституции Перу».

КАКИЕ ПРИЧИНЫ ВЫ ПРИВОДИТЕ ДЛЯ ЕГО ОТМЕНЫ?

В новом проекте, представленном президентом и премьером, представлены аргументы формы и существа, которые он имел до этого.

1. Утверждает, что это нарушает разделение властей

В качестве первой причины он утверждает, что закон препятствует правильному разделению властей, ограничивая причины, по которым исполнительная власть может запрашивать вопрос о доверии. Оно отмечает, что этот принцип (разделение властей) лежит в основе состава государства и поддерживается самой Конституцией (статья 43) и постановлениями Конституционного суда. Однако «его нельзя понимать как абсолютное разграничение полномочий различных органов».

«Это отступление направлено на сохранение баланса между властями и их сотрудничеством для надлежащего выполнения своих функций и надлежащего развития демократической жизни нашего государства», - говорится в документе.

2. Он утверждает, что вопрос доверия не может быть ограничен правовой нормой

В тексте отмечается, что ТК в прошлом указывал, каковы полномочия вопроса о доверии и при каких обстоятельствах исполнительная власть может их запрашивать, где сначала указывается, что эта цифра уже «открыто» регулируется Конституцией. Таким образом, «оно не может быть изменено обычным законом, поскольку это противоречит существующим формальным ограничениям на изменение любого конституционного положения».

«(...) придание конкретного содержания неопределенным элементам и концепциям, касающимся отношений между исполнительной и законодательной властью, без соблюдения обычной процедуры, представляет собой нарушение правил конкуренции, что порождает институциональный дисбаланс, подчиняя одну власть другой», - добавляет он.

Это означает, что исполнительная власть считает, что для того, чтобы что-то изменить в вопросе доверия, поскольку это предусмотренная Конституцией мера, она должна следовать процедурам конституционной реформы (статья 206).

«(...) запрещение вопроса доверия заниматься конституционными реформами, оказывает прямое влияние на прерогативу руководства общей политикой правительства, которую президент Республики проводит в президентском режиме, таком как наш», - поясняет он.

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