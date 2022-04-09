Пати Чапой набросилась на Гасси Лау за разоблачение романа с Анжелой Агилар: «Это измена»

Анхела Агилар появилась в видео пару дней назад, где она упомянула, что чувствует себя оскорбленной, потому что некоторые ее изображения с ее новым романом, Гасси Лау, мужчиной, который На 15 лет старше её.
Будучи очень затронутой ситуацией, ее коллеги в середине вскоре отправили всю поддержку певице таких хитов, как Where They See Me, Your Blood on My Body или Ella, что вам подарило.
Так было в случае с Аной Барбарой, большой подругой династии Агилар, которая напомнила 18-летней, что скандал не определил ее человек.
«Я люблю тебя, и ты королева с очень красивой душой, и самое главное, ты доверяешь, потому что ты хороший! И это величайшее сокровище, которое может иметь человек!» , написал певец группы в Instagram.
Но она была не единственной, поскольку Пати Чапой, известная тем, что является ведущей Вентанеандо, решила изложить свою позицию по этому вопросу и была против действий, предпринятых Гасси Лау.
Все это произошло во время вечерней программы, где ведущие начали спорить о сильной полемике Анжелы Агилар. Столкнувшись с этим, Чапой сначала заметил, что не согласен с отношениями, но это произошло не потому, что он не хотел, чтобы мексиканский региональный певец нашел любовь, а потому, что его партнер очень плохо справился с ситуацией.
«Девочка очень хорошо справилась, согласен (...) Гасси Лау моет руки с видео», - сказал Чапой, ссылаясь как на заявление, которое Анхела Агилар опубликовала в своих сетях, так и на аудиовизуальные материалы, которые распространились в Интернете, где победитель «Грэмми» отметил, что изображения с исполнителем просочились, потому что он поделился со своим близким друзья в Instagram момент с ней, но что «кто-то» из ее контактов должен был сделать информацию достоянием общественности.
В связи с этим водители начали спор и договорились, что если бы пара согласилась, что они будут держать все в тайне, то тот факт, что Гасси Лау поставил бы информация об Анжеле и его в сетях не была бы правильной, потому что это не было соглашения.
«Это измена». Не мудрствуя лукаво, сказала Пати Чапой.
В аудиовизуальных материалах, опубликованных в социальных сетях, самая молодая певица династии Агилар упомянула, что она очень огорчена тем, как развивались события, поскольку она чувствовала, что ее личная жизнь серьезно нарушена.
«Мне грустно, я разочаровался, не могу поверить, что снимаю это видео; у меня болит душа. Я чувствую себя нарушенной, я чувствую себя нарушенной возможностью иметь собственную частную жизнь, иметь возможность решать о своей жизни, своем теле, моем образе», - осудила она в клипе.
Что касается выпущенных изображений, Анджела сказала, что доверяет человеку, который заставил ее чувствовать себя разочарованной, поскольку изображения, которые циркулируют, влияют не только на ее личную жизнь, но и в рабочем секторе.
«Это повлияло на меня финансово и с любовью, не говоря уже о том, какое лицо я могу дать своей семье?... Хотя я не согласилась, я поставила себя в такое положение, и это было неправильно с моей стороны, и это была моя ошибка», — объяснила Анхела
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