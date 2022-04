Пати Чапой набросилась на Гасси Лау за разоблачение романа с Анжелой Агилар: «Это измена»

Анхела Агилар появилась в видео пару дней назад, где она упомянула, что чувствует себя оскорбленной, потому что некоторые ее изображения с ее новым романом, Гасси Лау, мужчиной, который На 15 лет старше её.

Будучи очень затронутой ситуацией, ее коллеги в середине вскоре отправили всю поддержку певице таких хитов, как Where They See Me, Your Blood on My Body или Ella, что вам подарило.

Так было в случае с Аной Барбарой, большой подругой династии Агилар, которая напомнила 18-летней, что скандал не определил ее человек.

«Я люблю тебя, и ты королева с очень красивой душой, и самое главное, ты доверяешь, потому что ты хороший! И это величайшее сокровище, которое может иметь человек!» , написал певец группы в Instagram.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

Но она была не единственной, поскольку Пати Чапой, известная тем, что является ведущей Вентанеандо, решила изложить свою позицию по этому вопросу и была против действий, предпринятых Гасси Лау.

Все это произошло во время вечерней программы, где ведущие начали спорить о сильной полемике Анжелы Агилар. Столкнувшись с этим, Чапой сначала заметил, что не согласен с отношениями, но это произошло не потому, что он не хотел, чтобы мексиканский региональный певец нашел любовь, а потому, что его партнер очень плохо справился с ситуацией.

«Девочка очень хорошо справилась, согласен (...) Гасси Лау моет руки с видео», - сказал Чапой, ссылаясь как на заявление, которое Анхела Агилар опубликовала в своих сетях, так и на аудиовизуальные материалы, которые распространились в Интернете, где победитель «Грэмми» отметил, что изображения с исполнителем просочились, потому что он поделился со своим близким друзья в Instagram момент с ней, но что «кто-то» из ее контактов должен был сделать информацию достоянием общественности.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

В связи с этим водители начали спор и договорились, что если бы пара согласилась, что они будут держать все в тайне, то тот факт, что Гасси Лау поставил бы информация об Анжеле и его в сетях не была бы правильной, потому что это не было соглашения.

«Это измена». Не мудрствуя лукаво, сказала Пати Чапой.

В аудиовизуальных материалах, опубликованных в социальных сетях, самая молодая певица династии Агилар упомянула, что она очень огорчена тем, как развивались события, поскольку она чувствовала, что ее личная жизнь серьезно нарушена.

Анхела Агилар заявила, что чувствовала себя нарушенной в своей частной жизни, когда была предметом утечки некоторых фотографий Видео: Инстаграм/ @angela_aguilar_

«Мне грустно, я разочаровался, не могу поверить, что снимаю это видео; у меня болит душа. Я чувствую себя нарушенной, я чувствую себя нарушенной возможностью иметь собственную частную жизнь, иметь возможность решать о своей жизни, своем теле, моем образе», - осудила она в клипе.

Что касается выпущенных изображений, Анджела сказала, что доверяет человеку, который заставил ее чувствовать себя разочарованной, поскольку изображения, которые циркулируют, влияют не только на ее личную жизнь, но и в рабочем секторе.

«Это повлияло на меня финансово и с любовью, не говоря уже о том, какое лицо я могу дать своей семье?... Хотя я не согласилась, я поставила себя в такое положение, и это было неправильно с моей стороны, и это была моя ошибка», — объяснила Анхела

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ