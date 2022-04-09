Мисс Вселенная: самые большие споры в истории конкурса красоты

Miss Universe winner Miss India Harnaaz Sandhu reacts as the Miss Universe crown is placed on her head by Outgoing Miss Universe Andrea Meza of Mexico, at the Red Sea resort of Eilat, Israel December 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY

Мисс Вселенная - один из самых важных существующих конкурсов красоты. С момента своего создания в 50-х годах прошлого века это ежегодное мероприятие призвано почтить память самых представительных «красавиц» во всем мире.

Однако, как и все виды конкурсов, на протяжении всей истории в различных выпусках конкурса возникали большие споры, и вот некоторые из них наиболее запомнились.

El concurso se ha enfocado en premiar a las concursantes más "bellas" (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun) REUTERS

Венесуэлька Алисия Мачадо выиграла корону Мисс Вселенная в 1996 году, однако за эти годы было обнаружено, что не весь ее опыт был радужным, так как у нее были серьезные конфликты с бывшим президентом Дональдом Трампом, который в то время купил организацию и был лидером конкурса.

И дело в том, что в то время, когда модели было 19 лет, ее правление было омрачено резкими комментариями, которые Трамп делал по отношению к ней в месяцы после победы.

Это произошло потому, что Мачадо немного набрал вес, и из-за этой ситуации республиканец решил поставить его, упражняясь перед камеры.

Таким образом, такие комментарии, как «Мисс Пигги» или «Машина для еды», были одними из тех, которые Алисия должна была услышать в те годы и которые серьезно повлияли на нее.

Alicia Machado ha compartido en numerosas ocasiones la tristeza que le invadió en los meses posteriores a la coronación por las burlas y los insultos de Trump por su peso (Foto: especial)

Точно так же американская гражданка обвинила бизнесмена в том, что он пытался заняться с ней сексом в то время, когда она выиграла конкурс красоты

Несомненно, одним из самых известных споров последних лет является момент, когда во время трансляции «Мисс Вселенная 2015» телезрители по всему миру были ошеломлены после этого водитель Стив Харви совершил роковую ошибку.

Все произошло почти в конце конкурса, когда нам оставалось только назвать победительницу. В то время Харви объявил Ариадну Гутьеррес из Колумбии победительницей конкурса «Мисс Вселенная», но когда праздник стал интенсивным, ведущая упомянула, что это была ошибка и что настоящей победительницей стала Пиа Алонзо Вурцбах из Филиппин,

Харви попросил публику об их понимании и показал карточку, с помощью которой он должен был объявить победителя.

Miss Colombia fue nombrada ganadora por equivocación durante la edición de 2016 (Foto: AFP)

«Я беру на себя ответственность за это, это была моя ошибка, это написано на карточке», — сказала ведущая. «Но я могу показать вам, что первое место занимает Колумбия, это моя ошибка... Мне очень плохо, пожалуйста, не вините девочек».

Вурцбах выглядела ошарашенно на ситуацию, но Вега поместила себя посреди двоих и изящно передала корону настоящему победителю

Одна из немногих вещей, которые могут заставить их потерять гламур в таком конкурсе, как Мисс Вселенная, где из года в год молодые женщины стремятся показать свою красоту и харизму на сцене, - это водопад.

Мисс США Рейчел Смит падает в CDMX

И вот уже несколько лет конкурс не обходится без них. Одна из самых запоминающихся была в отборе Мисс Вселенная 2007, когда в Мехико Мисс США Рэйчел Смит упала и непреднамеренно стала звездой YouTube .

Как будто этого было недостаточно, в 2008 году аналогичный эпизод случился снова, но в тот раз настала очередь Кристл Стюарт, которая так же, как и ее предшественница в США, с треском поскользнулась.

«Думаю, мне придется пройти несколько занятий на взлетно-посадочной полосе», - сказала тогда AP Кристл Стюарт.

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